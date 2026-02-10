Военкор обратил внимание на одну деталь в заявлении командира ВСУ про удары по Москве

Военкор Кукушкин: У ВСУ нет ограничений на удары, они атакуют Россию ежедневно

Военный корреспондент Добровольческого корпуса Минобороны России Павел Кукушкин уличил во лжи командира 429-го отдельного полка беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Федоренко с позывным Ахиллес. В беседе с «Царьградом» журналист обратил внимание на одну деталь, которая опровергает слова украинского офицера об ограничениях на удары по Москве во время переговоров.

Таковой является факт, что украинские войска продолжают ежедневно обстреливать территорию России. А подобные заявления, указал военкор, являются лишь элементом информационной войны.

«Говорят, как только переговоры закончатся, украинцы начнут жестко атаковать Москву. Но атаки и так идут постоянно — особенно страдают Белгород и Брянская области», — сказал Кукушкин, указав, что восстанавливать отечественную энергетику удается во многом благодаря героическим усилиям профильных специалистов.

Военкор предположил, что заявления о самоограничениях на атаки направлены на затягивание мирных переговоров и срыв диалога между странами.

В эфире Radio NV Федоренко ответил на вопрос ведущего, почему ВСУ не наносят удары по Москве. Он заявил, что данный вопрос очень актуален, однако на время переговоров действуют некоторые ограничения. «Но то, что делают наши специальные службы, вы же не думаете, что это все стоит на паузе. Иногда для того, чтобы хорошо вспахать, нужно очень долго запрягать, подготовить вола и плуг. Поэтому те меры, которые принимаются в отношении Российской Федерации, их столицы Москвы, мы оставим их за скобками», — сказал он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин сдержал слово в части временной приостановки ударов по Украине.