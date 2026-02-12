Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
01:14, 12 февраля 2026Спорт

Французский дуэт выиграл золото Олимпиады в танцах на льду

Французская пара Сизерон — Фурнье-Бодри выиграла Олимпиаду в танцах на льду
Владислав Уткин

Фото: Stephanie Scarbrough / AP

Французский дуэт Гийом Сизерон — Лоранс Фурнье-Бодри выиграл золото Олимпиады в танцах на льду. Трансляция соревнований ведется в Okko.

Сизерон и Фурнье-Бодри набрали 225,82 балла по сумме двух программ. Серебряные медали выиграла американская пара Мэдисон Чок — Эвана Бэйтс, у них 224,39 балла. Тройку призеров замкнули канадские фигуристы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье с результатом 217,74 очка.

Материалы по теме:
Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
Расписание Олимпиады-2026:полный график по дням
9 февраля 2026
На Олимпиаде впервые за 12 лет сыграют звезды НХЛ. Кто главный фаворит турнира и смог бы он одолеть команду российских звезд?
На Олимпиаде впервые за 12 лет сыграют звезды НХЛ.Кто главный фаворит турнира и смог бы он одолеть команду российских звезд?
11 февраля 2026

Представляющие Грузию дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис и ее партнер Глеб Смолкин набрала 196,02 балла. Они заняла 13-е место.

Соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2026 продолжатся 13 февраля. В пятницу мужчины будут показывать произвольную программу. Начало запланировано на 21:00 по московскому времени.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России могут частично погасить ипотеку семьям с четырьмя детьми. Какие еще поручения в демографической политике дал Путин?

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Совладелец «Манчестер Юнайтед» пожаловался на колонизацию Британии мигрантами

    Экс-офицер ВСУ призвал «сломать Зеленского через колено» и арестовать

    Сенатор рассказал о запрете США по выборам президента Украины

    Французский дуэт выиграл золото Олимпиады в танцах на льду

    ВСУ ударили по российскому региону реактивными дронами

    60-летняя популярная актриса вызвала ажиотаж у публики новым фото в бикини

    Назван набирающий популярность неожиданный способ отомстить бывшим возлюбленным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok