Французский дуэт выиграл золото Олимпиады в танцах на льду

Французская пара Сизерон — Фурнье-Бодри выиграла Олимпиаду в танцах на льду

Французский дуэт Гийом Сизерон — Лоранс Фурнье-Бодри выиграл золото Олимпиады в танцах на льду. Трансляция соревнований ведется в Okko.

Сизерон и Фурнье-Бодри набрали 225,82 балла по сумме двух программ. Серебряные медали выиграла американская пара Мэдисон Чок — Эвана Бэйтс, у них 224,39 балла. Тройку призеров замкнули канадские фигуристы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье с результатом 217,74 очка.

Представляющие Грузию дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис и ее партнер Глеб Смолкин набрала 196,02 балла. Они заняла 13-е место.

Соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2026 продолжатся 13 февраля. В пятницу мужчины будут показывать произвольную программу. Начало запланировано на 21:00 по московскому времени.