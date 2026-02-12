Навка раскрыла отношение к выступающим на Олимпиаде-2026 россиянам

Татьяна Навка: Выступающие на Олимпиаде-2026 россияне для нас герои

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка раскрыла отношение к выступающим на зимних Играх 2026 года в Италии российским спортсменам. Ее слова приводит ТАСС.

Она назвала отечественных атлетов героями. «Все мы смотрим и болеем за наших спортсменов. Несмотря на то, что они без флага, без гимна, они все равно для нас наши герои», — подчеркнула бывшая фигуристка.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев сравнил Олимпиаду с шабашем и призвал отказаться от ее трансляции в России. «Там, где нет наших спортсменов, все плохо», — заявил экс-биатлонист.

К участию в Олимпиаде-2026 допустили 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. На данный момент им не удалось завоевать ни одной медали.