В России могут частично погасить ипотеку семьям с четырьмя детьми. Какие еще поручения в демографической политике дал Путин?

Путин поручил рассмотреть возможность погасить ипотеку семьям с четырьмя детьми

Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть возможность полностью или частично погасить ипотеку для семей с четырьмя и более детьми. Перечень поручений по итогам Совета по демографической и семейной политике размещен на официальном сайте Кремля.

Предполагается, что государство предоставит сумму в размере не более 450 тысяч рублей в случае рождения четвертого и последующих детей.

Рассмотреть возможность предоставления семьям, имеющим детей, дополнительных мер государственной поддержки, осуществляемых путем полного или частичного погашения за счет государства обязательств гражданина по ипотечному жилищному кредиту или займу (в размере не более 450 тысяч рублей) в случае рождения четвертого и последующих детей поручение президента России Владимира Путина

Срок выполнения поручения поставлен до 1 июня 2026 года, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

В декабре Путин заявил, что рождаемость в стране продолжает снижаться из-за объективных факторов. По его словам, влияние на демографию оказывают и внешние вызовы, наложение демографических ям середины и конца XX века и общемировые демографические тенденции.

Ставка по ипотеке может измениться в зависимости от количества детей

Путин поручил подготовить предложения, которые позволят ввести разные ставки по ипотеке в зависимости от количества детей.

Представить предложения по совершенствованию государственных программ по обеспечению жильем семей, имеющих детей, в том числе... по дифференциации ставки по льготной ипотечной программе в зависимости от количества детей в семье поручение президента России Владимира Путина

Ранее в Госдуме предложили снизить ипотечные ставки в России — для этого нужно привязать максимальный процент по кредитам к ключевой ставке Центробанка (ЦБ). С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Путин поручил разработать предложения по обеспечению жильем семей с детьми

Президент поручил разработать предложения по обеспечению семей с детьми жильем. Он дал задание правительству совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) проанализировать и распространить опыт внедрения мер поддержки семей работников с детьми.

Кроме того, по поручению Путина будут представлены предложения по развитию льготной аренды жилья для семей с детьми без собственной жилплощади.

Министерство науки и высшего образования до 1 сентября разработает и направит в вузы рекомендации по созданию благоприятных условий для студенток, родивших в период обучения.

Глава государства также поручил провести анализ спроса на ясельные группы в дошкольных учреждениях и принять меры по расширению и укреплению подобной инфраструктуры.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев порассуждал о вызовах для демографии в стране. Политик отметил, что Россия вынуждена выживать и развиваться в вопросах экономики и демографии в условиях давления недружественных стран.

