14:14, 13 февраля 2026Из жизни

Бывший принц Эндрю одолжил у королевской семьи больше миллиарда рублей и не вернул их

Королева помогла принцу Эндрю замять скандал о насилии над несовершеннолетней
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Jordan Pettitt / Pool via Reuters

Бывший принц Эндрю не вернул британской королевской семье 12 миллионов фунтов стерлингов (1,3 миллиарда рублей), которые одолжил для урегулирования иска о сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой. Об этом сообщает The Sun.

В феврале 2022 года королевская семья помогла замять скандал, начавшийся из-за иска американки Вирджинии Джуффре. Она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься сексом с Эндрю. Чтобы избежать допроса под присягой, принц согласился заплатить 12 миллионов фунтов стерлингов.

Деньги пришлось одолжить у родственников. Королева выделила семь миллионов фунтов стерлингов, еще три миллиона поступили от ее мужа, принца Филиппа. Полтора миллиона внес будущий король Карл III. Остаток суммы добавили другие члены семьи.

Эндрю обещал вернуть долг за счет продажи шале в швейцарском курорте Вербье, которое стоило 19 миллионов фунтов (около двух миллиардов рублей). Однако сделка практически не принесла ему денег.

Насколько известно, он до сих пор не вернул ни единого пенни из тех миллионов, которые занял. Деньги королевской семьи купили ее молчание, но лишили Вирджинию возможности выступить в суде и открыто оспорить его версию произошедшего

источник The Sun
В апреле 2025 года Робертс-Джуффре не стало, а спустя несколько месяцев вышли ее мемуары. В книге под названием «Ничья девушка» она рассказывала о пережитом, в том числе об оргиях с Эндрю, и о выкидыше, который случился у нее после одной из встреч с принцем.

За несколько дней до выхода книги Эндрю под давлением короля пообещал больше не использовать герцогский титул. Вскоре после этого Букингемский дворец объявил, что его полностью лишат всех титулов и выселят из особняка Роял Лодж.

