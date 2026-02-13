Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

15:20, 13 февраля 2026Экономика

Проданный американцами российский Ситибанк переименуют

Ситибанк в России переименуют в Ренкап банк
Дмитрий Воронин

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российская «дочка» Citigroup после закрытия сделки по ее покупке компанией «Ренессанс капитал — Финансовый консультант» сменит название с Ситибанка на Ренкап банк. Об этом со ссылкой на кредитную организацию сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что переименование пока не одобрил Центробанк, о прохождении процедуры будет объявлено дополнительно.

Ситибанк принадлежал Citigroup Netherlands, структуре американской Citigroup, которая в течение нескольких лет стремилась уйти из России. Осенью 2022 года Ситибанк прекратил работу с корпоративными клиентами и продал портфель потребительских кредитов «Уралсибу». В 2023-м он демонтировал банкоматы, а в начале 2025-го стало известно, что финансовая организация простит долги по проблемным кредитам, которые не удалось продать рыночным игрокам и перестанет проводить платежи в долларах.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее продажу 100 процентов акций Ситибанка. Совет директоров Citigroup заявил, что сделка будет закрыта в первой половине 2026 года и принесет группе убыток в размере около 1,1 миллиарда долларов.

