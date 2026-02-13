Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Спорт
14:07, 13 февраля 2026Спорт

В МОК объяснили отсутствие санкций к соревнующемуся в шлеме с российским флагом итальянцу

Глава МОК Ковентри: В российском флаге на шлеме Фишналлера нет нарушения
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Зимняя Олимпиада-2026:
Роланд Фишналлер

Роланд Фишналлер. Фото: Abbie Parr / AP

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри объяснила отсутствие санкций к итальянскому сноубордисту Роланду Фишналлеру за нанесение на шлем российского флага. Об этом сообщает ТАСС.

По словам функционера, спортсмен ничего не нарушил. «Это не российский флаг, а просто флаги тех стран, где он принимал участие. Ничего страшного в этом нет», — заявила Ковентри.

Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс также высказался о ситуации. «Были флаги всех стран, где он состязался. Он об этом даже не подумал, но мы это рассматривали», — отметил он.

Ранее на Фишналлера пожаловался украинский скелетонист Владислав Гераскевич. Спортсмена отстранили от Олимпиады из-за желания выступить в шлеме с фотографиями погибших украинских спортсменов.

О том, что Фишналлер вышел на старт Олимпийских игр 2026 года в Италии с российским флагом на шлеме, сообщалось 8 февраля. На амуниции спортсмена были размещены флаги всех стран-хозяек Игр, где он соревновался с 2002 года.

