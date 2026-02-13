Волонтеры рассказали о поисках втянутых в тоталитарную секту сестер из Петербурга

«ЛизаАлерт» продолжает поиски втянутых в тоталитарную секту сестер из Петербурга

Волонтеры «ЛизаАлерт» продолжают поиск родных сестер, 11-летней Ирины и 18-летней Марины, втянутых в секту «Русская православная церковь — Царская Империя». Об этом сообщила пресс-служба отряда поисковиков из Санкт-Петербурга в беседе с РИА Новости.

Ранее девочки вышли на связь из секты, записав видео, на котором находятся вместе с матерью. На кадрах Марина заявила, что «имеет свою волю проживать где хочет и с кем хочет». Она также пожаловалась на отца, который заставлял их с сестрой использовать «карточки», вероятно, имея в виду проездные и банковские карты. Местонахождение россиянок неизвестно.

Как пояснили в «ЛизаАлерт», выход на связь не всегда означает, что человек нашелся. Поиск продолжается в информационном режиме. Волонтеры считают, что сестры могут находиться за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, поэтому задействовали в операции несколько регионов. «Распространяются ориентировки, собираются и проверяются свидетельства», — перечислили в пресс-службе организации.

Бабушка девочек рассказала, что больше года назад их привела в секту мать. За прошедшее время они прониклись идеями организации, считающей все документы великим злом. В результате отец Ирины и Марины обманом вывез их в Санкт-Петербург, где направил к психологу. Однако 9 февраля сестры пропали.

«Царская Империя» впервые обратила на себя внимание в 2018 году. Организацию возглавляет четырежды судимый уроженец Казахстана Леонид Власов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который проповедует отшельничество с целью «спасения от Антихриста». Для своих последователей он является императором и патриархом несуществующего государства «Триединая Русь». Адепты секты пытались дислоцироваться в Псковской, Ярославской, Волгоградской и других областях, но в итоге остановились на селе Айбаши в Ульяновской области.

В 2024 году Власова и его троих соратников задержали. Его судят по двум уголовным статьям, в том числе за призывы к осуществлению террористической деятельности.