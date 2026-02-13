Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:58, 13 февраля 2026Бывший СССР

«Все хотят вернуться домой». Украинские бойцы отказались стрелять по российским военным по приказу командиров

Берестенко: Бойцы ВСУ отказались выполнять приказ и стрелять по военным ВС РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказали военным открыть огонь по российским бойцам, когда они сдавались в плен ВС РФ. Однако украинские военнослужащие отказались подчиниться и не стали стрелять, заявил помощник гранатометчика 31-го отдельного полка связи ВСУ Евгений Берестенко.

Кто-то начал долбиться в дверь в доме, мы крикнули: «Кто там?». В ответ сказали, что это армия РФ, надо сдаваться. Нам в рацию [командиры] кричали открывать огонь на поражение. Но мы его не собирались открывать, потому что все хотят домой вернуться, да и своя жизнь дороже

Евгений БерестенкоПомощник гранатометчика 31-го отдельного полка связи ВСУ

Берестенко также подчеркнул, в плену российские военные относились к украинским бойцам по-человечески.

Пленный ВСУ раскрыл стоимость побега с поля боя

Пленный украинский военный 81-й аэромобильной бригады ВСУ Игорь Гуцул сообщил, что побег через санчасть во Львове стоит украинским бойцам от пяти тысяч долларов.

Бежать можно было, но за деньги. Можно было остаться в «учебке» или уехать домой через санчасть — чтобы потом сбежать. До Львова довозили до санчасти

Игорь ГуцулПленный украинский военный 81-й аэромобильной бригады ВСУ

Ранее украинский пленный Александр Салюков рассказал, что бойцы ВСУ были вынуждены платить, чтобы им доставляли еду на позиции.

Боец рассказал, что ему и его сослуживцам обещали зарплату в 20 тысяч гривен (около 35,5 тысячи рублей) плюс 170 тысяч гривен (примерно 301,8 тысячи рублей) «боевых» ежемесячно, однако этих денег солдаты не получали.

Нам же на позиции доставки были с помощью дрона «Баба-яга» раз в два дня. Нам сказали, что как минимум 5 процентов [от выплат] мы будем отдавать. (…) Просто за еду

Александр СалюковУкраинский пленный

Салюков сообщил, что у бойцов нет никакой мотивации — на фронт их загоняют, запугивая и блокируя банковские счета и водительские права. Также, по его словам, командиры врут своим подчиненным, говоря о малочисленности Вооруженных сил России, однако на передовой солдаты ВСУ сталкиваются с огромным количеством российских беспилотников.

Материалы по теме:
«Потери штурмовиков в разы выше» ВСУ в шаге от сдачи Димитрова и Гуляйполя. Что происходит в зоне СВО в конце 2025 года?
«Потери штурмовиков в разы выше»ВСУ в шаге от сдачи Димитрова и Гуляйполя. Что происходит в зоне СВО в конце 2025 года?
25 декабря 2025
«Пристрелян буквально каждый метр» Российские войска сжимают кольцо вокруг Константиновки. Чем грозит Украине потеря города?
«Пристрелян буквально каждый метр»Российские войска сжимают кольцо вокруг Константиновки. Чем грозит Украине потеря города?
23 января 2026

Россия и Украина обменялись военнопленными

5 февраля Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. Как уточнили в Минобороны России, с территории Украины возвращены 157 российских военнослужащих. Столько же пленных переданы Киеву взамен. Посредничество гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в ходе последнего обмена пленными Киев вернул из России 157 бойцов. По словам политика, в частности, на Украину были возвращены гражданские лица.

Мы возвращаем наших людей домой — 157 украинцев. Это военнослужащие Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Солдаты, сержанты и офицеры

Владимир ЗеленскийПрезидент Украины

В российских силовых структурах сообщили, что домой вернулся военнослужащий ВСУ Назар Далецкий, который с 25 мая 2023 года числился погибшим в Харьковской области. Выводы о его гибели были сделаны по результатам ДНК-теста. В плену военный находился с 2022 года, и его уже включали в списки для обмена, однако сотрудники украинской разведки вычеркивали его из этих списков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все хотят вернуться домой». Украинские бойцы отказались стрелять по российским военным по приказу командиров

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    КНДР выступила с резким предупреждением в адрес соседней страны

    Раскрыты последствия пробок из фур на границе Казахстана

    Макрон призвал не спешить с началом переговоров с Россией

    Минэнерго назвало ветер причиной повышения платы за отопление на 40 процентов

    Личность человека из окружения Трампа в перехваченном «необычном разговоре» установили

    США задумались об отправке топлива на Кубу

    Известный юрист подала в отставку из-за связей с Эпштейном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok