«Все хотят вернуться домой». Украинские бойцы отказались стрелять по российским военным по приказу командиров

Берестенко: Бойцы ВСУ отказались выполнять приказ и стрелять по военным ВС РФ

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказали военным открыть огонь по российским бойцам, когда они сдавались в плен ВС РФ. Однако украинские военнослужащие отказались подчиниться и не стали стрелять, заявил помощник гранатометчика 31-го отдельного полка связи ВСУ Евгений Берестенко.

Кто-то начал долбиться в дверь в доме, мы крикнули: «Кто там?». В ответ сказали, что это армия РФ, надо сдаваться. Нам в рацию [командиры] кричали открывать огонь на поражение. Но мы его не собирались открывать, потому что все хотят домой вернуться, да и своя жизнь дороже Евгений Берестенко Помощник гранатометчика 31-го отдельного полка связи ВСУ

Берестенко также подчеркнул, в плену российские военные относились к украинским бойцам по-человечески.

Пленный ВСУ раскрыл стоимость побега с поля боя

Пленный украинский военный 81-й аэромобильной бригады ВСУ Игорь Гуцул сообщил, что побег через санчасть во Львове стоит украинским бойцам от пяти тысяч долларов.

Бежать можно было, но за деньги. Можно было остаться в «учебке» или уехать домой через санчасть — чтобы потом сбежать. До Львова довозили до санчасти Игорь Гуцул Пленный украинский военный 81-й аэромобильной бригады ВСУ

Ранее украинский пленный Александр Салюков рассказал, что бойцы ВСУ были вынуждены платить, чтобы им доставляли еду на позиции.

Боец рассказал, что ему и его сослуживцам обещали зарплату в 20 тысяч гривен (около 35,5 тысячи рублей) плюс 170 тысяч гривен (примерно 301,8 тысячи рублей) «боевых» ежемесячно, однако этих денег солдаты не получали.

Нам же на позиции доставки были с помощью дрона «Баба-яга» раз в два дня. Нам сказали, что как минимум 5 процентов [от выплат] мы будем отдавать. (…) Просто за еду Александр Салюков Украинский пленный

Салюков сообщил, что у бойцов нет никакой мотивации — на фронт их загоняют, запугивая и блокируя банковские счета и водительские права. Также, по его словам, командиры врут своим подчиненным, говоря о малочисленности Вооруженных сил России, однако на передовой солдаты ВСУ сталкиваются с огромным количеством российских беспилотников.

Россия и Украина обменялись военнопленными

5 февраля Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. Как уточнили в Минобороны России, с территории Украины возвращены 157 российских военнослужащих. Столько же пленных переданы Киеву взамен. Посредничество гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в ходе последнего обмена пленными Киев вернул из России 157 бойцов. По словам политика, в частности, на Украину были возвращены гражданские лица.

Мы возвращаем наших людей домой — 157 украинцев. Это военнослужащие Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Солдаты, сержанты и офицеры Владимир Зеленский Президент Украины

В российских силовых структурах сообщили, что домой вернулся военнослужащий ВСУ Назар Далецкий, который с 25 мая 2023 года числился погибшим в Харьковской области. Выводы о его гибели были сделаны по результатам ДНК-теста. В плену военный находился с 2022 года, и его уже включали в списки для обмена, однако сотрудники украинской разведки вычеркивали его из этих списков.