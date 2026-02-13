Заподозренная в поддержке Путина знаменосец Молдавии на Олимпиаде выступила с заявлением

Лыжница Хлусович заявила, что не подписывалась на пророссийские сообщества

Лыжница Елизавета Хлусович, знаменосец Молдавии на церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года в Италии, прокомментировала обвинения в поддержке президента России Владимира Путина. Ее слова приводятся на сайте молдавского олимпийского комитета.

Спортсменка заявила, что новости последних дней ее сильно задели. Она объяснила подписку на группы во «ВКонтакте» совместным с матерью использованием аккаунта и автоматическими рекомендациями платформы, подчеркнув, что лично не подписывалась на пророссийские сообщества.

Ранее Молдавские пользователи соцсетей обнаружили профиль Хлусович с подписками на группы с поддержкой СВО на Украине и России. После скандала аккаунт был переименован и удален.

Хлусович родилась в России. Ее мать — известная биатлонистка Наталья Левченкова.

Молдавию на Олимпиаде-2026 представляют пять спортсменов, четверо из которых — уроженцы России. Это вызвало критику со стороны местных чиновников.