07:52, 14 февраля 2026

Фигурист Гуменник рассказал о питании на Олимпиаде

Фигурист Гуменник отметил разнообразие итальянских блюд на Олимпиаде-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Tang Xinyu / VCG via Getty Images

Российский фигурист Петр Гуменник в эфире Okko рассказал о питании в олимпийской деревне на Играх 2026 года в Италии.

Спортсмен отметил разнообразие итальянских блюд. «Пицца, паста, все это итальянское, разные булочки очень вкусные. Сыр жареный тоже мне очень понравился, открыл для себя такую вещь», — поделился он. Чтобы балансировать калории, фигурист запивает это диетической колой.

Ранее Гуменник назвал свою задачу на Олимпиаду. Он заявил, что его не волнует, какое место он займет.

По итогам двух прокатов Гуменник набрал 271,21 балла и занял шестое место. Победителем сенсационно стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. Второе место занял японец Юма Кагияма — у него 280,06 балла. Третья строчка осталась за еще одним японцем Шуно Сато — его выступление судьи оценили в 274,90 балла. Американец Илья Малиник, считавшийся абсолютным фаворитом мужского турнира, провалил произвольную программу и занял лишь 8-е место.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

