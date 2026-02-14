Гуменник и Коростелев остались без медалей, а итальянка выступит с положительной допинг-пробой. Как прошел седьмой день Олимпиады

Норвежцы продолжили лидировать в медальном зачете после седьмого дня Олимпиады

В Милане завершился седьмой день Олимпийских игр (ОИ), лидерство в медальном зачете сохранила сборная Норвегии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Всего было разыграно семь комплектов наград. Лидерство в неофициальном медальном зачете после четвертого дня Олимпиады сохранила сборная Норвегии, которая завоевала 8 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых медалей. На второй строчке идут итальянцы (6-3-9), на третьей — команда США (4-7-3).

Россияне были представлены в двух дисциплинах. Савелий Коростелев вышел на старт в гонке с раздельным стартом, а фигурист Петр Гуменник показал произвольную программу.

Коростелев снова остался без медали

Российский лыжник в третий раз вышел на старт на нынешней Олимпиаде. 13 февраля Коростелев принял участие в гонке на 10 километров свободным стилем с раздельным стартом. Россиянину не удалось навязать борьбу лидерам, он финишировал на 15-м месте и снова остался без медали. Последний шанс занять призовое место у Коростелева будет 21 февраля в масс-старте на 50 километров.

Нельзя сказать, что это плохое или хорошее выступление. Все ожидали большего от Коростелева. Я рассчитывал, что будет выступление за топ-10, это было бы оптимально Юрий Бородавко старший тренер сборной России по лыжным гонкам

«Разделку» выиграл норвежец Йоханнес Клебо. Для него это третье золото на нынешней Олимпиаде. Лыжник стал восьмикратным олимпийским чемпионом и повторил рекорд зимних Игр по количеству побед. Ранее это удавалось трем его соотечественникам — биатлонисту Уле‑Эйнар Бьорндалену, а также лыжникам Бьорну Дели и Марит Бьерген.

Гуменник откатал произвольную программу без ошибок, но не попал на пьедестал

Россиянин выступал 13-м по счету в пятницу 13-го и занял шестое место. У Гуменника в произвольной программе было пять четверных прыжков: флип, лутц, риттбергер и два сальхова в каскадах.

Петя выступил изумительно. Овации!

Татьяна Тарасова заслуженный тренер СССР

По итогам двух прокатов Гуменник набрал 271,21 балла и занял шестое место. Победителем сенсационно стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. Второе место занял японец Юма Кагияма — у него 280,06 балла. Третья строчка осталась за еще одним японцем Шуно Сато — его выступление судьи оценили в 274,90 балла. Американец Илья Малиник, считавшийся абсолютным фаворитом мужского турнира, провалил произвольную программу и занял лишь 8-е место.

Петр Гуменник. Фото: Amanda Perobelli / Reuters

МОК отказался наказывать итальянца за российский флаг

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, отстраненный от участия в Олимпиаде за намерение выступать в шлеме с фотографиями погибших украинских спортсменов, пожаловался на итальянского сноубордиста Роланда Фишналлера. Ему не понравилось, что тот соревнуется в шлеме с российским флагом.

В ответ на это глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что не будет наказывать спортсмена. Она обратила внимание на то, что сноубордист нанес на амуницию флаги всех стран, принимавших Олимпиады, в которых он участвовал.

Были флаги всех стран, в которых он состязался. Он об этом даже не подумал, но мы рассмотрели его случай Марк Адамс директор МОК по коммуникациям

Сам Фишналлер заявил, что российский флаг — символ участия в семи Играх подряд, без какого-либо политического подтекста. Сноубордист отметил, что нанес на шлем флаги всех стран-хозяек Олимпиад, где он выступал: российский, корейский, китайский, канадский, американский, японский и итальянский.

Итальянка выступит на Олимпиаде, несмотря на допинг

​​Арбитраж Национальной антидопинговой организации Италии (NADO) разрешил биатлонистке Ребекке Пасслер участвовать в Олимпийских играх 2026 года, сняв с нее временное отстранение за допинг. Суд счел очевидным, что речь идет о «непроизвольном или неосознанном попадании» вещества в организм.

Ребекка . Фото: Christian Heilwagen / IMAGO / Globallookpress.com

Итальянка была временно отстранена от соревнований 2 февраля. Положительную допинг-пробу спортсменка сдала во внесоревновательный период. В организме 24-летней спортсменки был обнаружен летрозол — препарат, который в спорте классифицируется как гормональный и метаболический модулятор и находится под запретом Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Пасслер — чемпионка мира среди юниоров 2022 года в эстафете. В гонках на этапах Кубка мира итальянка не поднималась выше 11-го места.