Провалившую допинг-тест итальянскую биатлонистку допустили до Олимпиады-2026

Провалившую допинг-тест биатлонистку Пасслер допустили до Олимпиады-2026

Апелляционный суд Национальной антидопинговой организации Италии (NADO) удовлетворил апелляцию биатлонистки Ребекки Пасслер на решение о ее временном отстранении от турниров. Об этом сообщается на сайте Федерации лыжных видов спорта Италии (FISI).

Суд признал, что запрещенный препарат летрозол, который был обнаружен в организме спортсменки, попал туда непреднамеренно. Теперь Пасслер может присоединиться к сборной Италии и выступить на домашней Олимпиаде.

Итальянка была временно отстранена от соревнований 2 февраля. Положительную допинг-пробу спортсменка сдала во внесоревновательный период.

24-летняя Пасслер — чемпионка мира среди юниоров 2022 года в эстафете. В гонках на этапах Кубка мира итальянка не поднималась выше 11-го места.