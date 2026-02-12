Гуменник описал задачу на Олимпиаду фразой «меня место не волнует»

Петр Гуменник: Меня место на Олимпиаде не волнует

Российский фигурист Петр Гуменник перед прокатом произвольной программы описал свою задачу на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

«Меня место на Олимпиаде не волнует. Для меня главное — выдать хороший прокат, а как уже получится, предсказать невозможно», — заявил Гуменник. Россиянин добавил, что все подготовил на тренировках.

Гуменник стал 12-м по результатам короткой программы на Играх в Италии. Таким образом, он сумел квалифицироваться в произвольную программу. Лидирует американский фигурист русского происхождения Илья Малинин.

Фигуристы-одиночники покажут произвольную программу в пятницу, 13 февраля. Соревнования начнутся в 21:00 по московскому времени.