Канадскую судью начали травить за жесткую оценку Гуменнику

Канадскую судью Кэрон начали травить за жесткую оценку Гуменнику

Канадская судья Леанна Кэрон столкнулась с травлей в соцсетях из-за оценки, которую она дала российскому фигуристу Петру Гуменнику на Олимпийских играх 2026 года в Италии за короткую и произвольную программы. Сообщения с критикой появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Пользователи соцсети выразили свое негодование, считая, что спортсмен был лишен заслуженной награды из-за предвзятого судейства.

«Оставайся в Канаде и никогда больше не суди соревнования <...> Ты ограбила Петра Гуменника, украв у него как минимум серебряную медаль. Это позор», — написал один из пользователей с ником krstishkk.

Другие пользователи также назвали действия Кэрон позором, отметив, что оценил бы соревнования лучше, чем канадка.

Гуменник занял шестое место на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Спортсмен получил от судей 271,21 балла за короткую и произвольную программы. Победителем стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. Сам спортсмен заявил, что доволен выступлением.