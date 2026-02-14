Реклама

03:00, 14 февраля 2026

Гуменник прокомментировал свое выступление на Олимпиаде

Гуменник заявил, что доволен выступлением на Олимпиаде-2026
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости / РИА Новости

Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что доволен выступлением на Олимпиаде-2026 в Милане. Своими впечатлениями спортсмен поделился в беседе с РЕН ТВ.

«Меня очень сильно удивило, что полные трибуны были как будто моих болельщиков. Все меня поддерживали, такой шум стоял. Такая поддержка мне очень помогла», — рассказал Гуменник.

Фигурист отметил, что долго готовился к Олимпийским играм и отметил, что хочет выступить на Олимпиаде-2030.



Ранее Гуменник занял шестое место на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Спортсмен получил от судей 271,21 балла за короткую и произвольную программы. Победителем стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.

