Гуменник прокомментировал свое выступление на Олимпиаде

Гуменник заявил, что доволен выступлением на Олимпиаде-2026

Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что доволен выступлением на Олимпиаде-2026 в Милане. Своими впечатлениями спортсмен поделился в беседе с РЕН ТВ.

«Меня очень сильно удивило, что полные трибуны были как будто моих болельщиков. Все меня поддерживали, такой шум стоял. Такая поддержка мне очень помогла», — рассказал Гуменник.

Фигурист отметил, что долго готовился к Олимпийским играм и отметил, что хочет выступить на Олимпиаде-2030.

Ранее Гуменник занял шестое место на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Спортсмен получил от судей 271,21 балла за короткую и произвольную программы. Победителем стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.