12:07, 15 февраля 2026Спорт

Гуменник обратился к болельщикам после выступления на Олимпиаде-2026

Петр Гуменник: Спасибо всем, кто верил, поддерживал и был рядом
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЗимние Олимпийские игры

Фото: РИА Новости

Российский фигурист Петр Гуменник в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратился к болельщикам после выступления на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Спасибо всем, кто верил, поддерживал и был рядом на этом пути в Милан. Надеюсь, дальше буду быстрее, выше и сильнее вместе с вами», — написал спортсмен. Пост он сопроводил фотографиями прогулки по Милану.

Ранее отец фигуриста Олег Гуменник призвал радоваться результату сына на Играх. «Прокат шикарный. Слава богу, что так все прошло», — заявил Гуменник-старший.

На Играх в Италии российский фигурист занял шестое место, чисто откатав произвольную программу. После короткой программы он располагался на 12-й позиции.

