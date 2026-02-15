Отец Гуменника призвал радоваться шестому месту сына на Олимпиаде

Отец Гуменника Олег призвал радоваться шестому месту сына на Олимпиаде

Олег Гуменник отец российского фигуриста Петра Гуменника, высказался о судействн на турнире по фигурному катанию среди мужчин-одиночников на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Гуменника-старшего, намерения иногда ограничиваются обстоятельствами. Он также призвал радоваться итоговому результату сына.

«Лучше сосредоточиться на хорошем, на том, что доставило нам удовольствие. Прокат шикарный. Слава богу, что так все прошло», — заявил Петр Гуменник.

На Играх в Италии российский фигурист занял шестое место, чисто откатав произвольную программу. По мнению некоторых специалистов, среди которых тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз, судьи занизили оценки Гуменнику.