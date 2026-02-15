«Он словно сообщил репортеру, что раскусил его уловку». В Китае рассказали о триумфальном ответе Путина на провокацию журналиста

Sohu: Путин дал триумфальный ответ на провокационный вопрос журналиста о Тайване

Китайские журналисты издания Sohu рассказали о триумфальном ответе президента России Владимира Путина на провокационный вопрос журналиста.

Авторы статьи напомнили о ситуации, когда американский журналист спросил российского лидера о том, как отреагирует Москва, если Народно-освободительная армия Китая предпримет действия по освобождению Тайваня.

По словам китайских аналитиков, это был действительно непростой вопрос, поскольку если бы Путин заявил о поддержке Китая, это было бы использовано западными СМИ для нападок на Москву, а если бы отказался выразить солидарность, это бы сыграло на руку США, которые давно пытаются рассорить Россию и Китай.

Путин сначала улыбнулся, и его мимика выдавала уверенность, спокойствие и неторопливость. Он словно сообщил репортеру, что раскусил его уловку Sohu

Президент сказал, что не знает о подобных планах, а в политике сослагательное наклонение неуместно. Поэтому нет смысла давать оценку гипотетическим событиям. По словам китайских журналистов, этот ответ разочаровал американца, но вызвал бурную реакцию и восхищение в КНР.

Своим ответом Путин не только продемонстрировал высокий дипломатический уровень, но и глубокое понимание международной ситуации, заключили журналисты.

В Китае заявили об историческом для России президентском сроке Путина

В конце января аналитики Sohu выразили мнение, что текущий президентский срок российского лидера Владимира Путина станет для страны ключевым.

Именно нынешний шестилетний срок, который продлится до 2030 года, станет ключевой страницей в истории страны Sohu

Авторы утверждают, что связи России с Китаем, Индией и исламским миром будут укрепляться. Кроме того, страна сыграет свою роль в создании сбалансированной системы международных правил. Отмечается, что российская экономика продолжит развиваться вопреки санкциям.

В Китае обратили внимание на хитрый трюк, ставший оружием против санкций

Китайские журналисты рассказали о блестящем трюке России, который стал идеальным оружием против санкций. По их словам, Москва спасла огромные богатства, вложившись в золото.

Аналитики обратили внимание на то, что в прошлом году Россия в несколько раз увеличила поставки золота в Китай, чем вызвала недоумение и массу вопросов.

Как России, будучи под всеобъемлющими западными санкциями и замороженными активами на сотни миллиардов, удается оперировать таким большим количеством золота? Sohu

Они объяснили, что в результате санкций были заблокированы ценные бумаги в попытке отрезать Россию от внешнего финансирования, однако физические запасы золота остались в стране.

Авторы статьи признали, что России несколько лет назад удался блестящий трюк: она начала закупать драгоценный металл, увеличив резервы более чем на 300 процентов, пока весь мир приобретал ценные бумаги. При этом золото оставалось во внутренних хранилищах и не вывозилось в США или Великобританию.

Россия рискнула поставить на золото и не прогадала. (…) Эти активы оказались недоступными для Запада и стали идеальным оружием против санкций Sohu

В 2025 году Москва начала продавать золото в Китай, воспользовавшись ростом мировых цен на драгметалл. При этом Европа и США никак не могут повлиять на ситуацию, их санкции оказались бессильны, заключили аналитики.

Журналисты портала Baijiahao назвали сделку с Пекином по золоту революцией в финансовой системе, которая показала другим странам путь к суверенитету в условиях доминирования доллара.

В конце концов, доллар США был главным инструментом в мировой торговле. Но реальность больно ударила Запад по лицу. Россия не склонилась и пошла по новому пути Baijiahao

Они добавили, что Вашингтон беспокоит активная закупка золота другими странами, в том числе вывоз хранящихся в Нью-Йорке запасов странами НАТО. Журналисты из КНР заключили, что укрепление статуса золота как «тихой гавани» привело к снижению доли облигаций США.

