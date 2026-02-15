Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:15, 15 февраля 2026Интернет и СМИ

«Он словно сообщил репортеру, что раскусил его уловку». В Китае рассказали о триумфальном ответе Путина на провокацию журналиста

Sohu: Путин дал триумфальный ответ на провокационный вопрос журналиста о Тайване
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Китайские журналисты издания Sohu рассказали о триумфальном ответе президента России Владимира Путина на провокационный вопрос журналиста.

Авторы статьи напомнили о ситуации, когда американский журналист спросил российского лидера о том, как отреагирует Москва, если Народно-освободительная армия Китая предпримет действия по освобождению Тайваня.

По словам китайских аналитиков, это был действительно непростой вопрос, поскольку если бы Путин заявил о поддержке Китая, это было бы использовано западными СМИ для нападок на Москву, а если бы отказался выразить солидарность, это бы сыграло на руку США, которые давно пытаются рассорить Россию и Китай.

Путин сначала улыбнулся, и его мимика выдавала уверенность, спокойствие и неторопливость. Он словно сообщил репортеру, что раскусил его уловку

Sohu

Президент сказал, что не знает о подобных планах, а в политике сослагательное наклонение неуместно. Поэтому нет смысла давать оценку гипотетическим событиям. По словам китайских журналистов, этот ответ разочаровал американца, но вызвал бурную реакцию и восхищение в КНР.

Своим ответом Путин не только продемонстрировал высокий дипломатический уровень, но и глубокое понимание международной ситуации, заключили журналисты.

Материалы по теме:
«Путин своим ответом ловко избежал ловушки» В Китае восхитились реакцией президента России на вопрос журналиста. Что он сказал?
«Путин своим ответом ловко избежал ловушки»В Китае восхитились реакцией президента России на вопрос журналиста. Что он сказал?
27 июня 2025
«Он навязал российскую позицию» Каким был главный успех России во внешней политике в 2025 году и с чем она столкнется в 2026-м?
«Он навязал российскую позицию»Каким был главный успех России во внешней политике в 2025 году и с чем она столкнется в 2026-м?
29 декабря 2025

В Китае заявили об историческом для России президентском сроке Путина

В конце января аналитики Sohu выразили мнение, что текущий президентский срок российского лидера Владимира Путина станет для страны ключевым.

Именно нынешний шестилетний срок, который продлится до 2030 года, станет ключевой страницей в истории страны

Sohu

Авторы утверждают, что связи России с Китаем, Индией и исламским миром будут укрепляться. Кроме того, страна сыграет свою роль в создании сбалансированной системы международных правил. Отмечается, что российская экономика продолжит развиваться вопреки санкциям.

Материалы по теме:
«Китай ни с кем не создает союзы» Зачем Си Цзиньпин приезжал в Москву и как Китай поможет в решении кризиса на Украине?
«Китай ни с кем не создает союзы»Зачем Си Цзиньпин приезжал в Москву и как Китай поможет в решении кризиса на Украине?
22 марта 2023
«Это угроза лидерству США» Трамп хочет ограничить влияние Китая на мировую политику. Чем это грозит отношениям Москвы и Пекина?
«Это угроза лидерству США»Трамп хочет ограничить влияние Китая на мировую политику. Чем это грозит отношениям Москвы и Пекина?
10 февраля 2025

В Китае обратили внимание на хитрый трюк, ставший оружием против санкций

Китайские журналисты рассказали о блестящем трюке России, который стал идеальным оружием против санкций. По их словам, Москва спасла огромные богатства, вложившись в золото.

Аналитики обратили внимание на то, что в прошлом году Россия в несколько раз увеличила поставки золота в Китай, чем вызвала недоумение и массу вопросов.

Как России, будучи под всеобъемлющими западными санкциями и замороженными активами на сотни миллиардов, удается оперировать таким большим количеством золота?

Sohu

Они объяснили, что в результате санкций были заблокированы ценные бумаги в попытке отрезать Россию от внешнего финансирования, однако физические запасы золота остались в стране.

Авторы статьи признали, что России несколько лет назад удался блестящий трюк: она начала закупать драгоценный металл, увеличив резервы более чем на 300 процентов, пока весь мир приобретал ценные бумаги. При этом золото оставалось во внутренних хранилищах и не вывозилось в США или Великобританию.

Россия рискнула поставить на золото и не прогадала. (…) Эти активы оказались недоступными для Запада и стали идеальным оружием против санкций

Sohu

В 2025 году Москва начала продавать золото в Китай, воспользовавшись ростом мировых цен на драгметалл. При этом Европа и США никак не могут повлиять на ситуацию, их санкции оказались бессильны, заключили аналитики.

Журналисты портала Baijiahao назвали сделку с Пекином по золоту революцией в финансовой системе, которая показала другим странам путь к суверенитету в условиях доминирования доллара.

В конце концов, доллар США был главным инструментом в мировой торговле. Но реальность больно ударила Запад по лицу. Россия не склонилась и пошла по новому пути

Baijiahao

Они добавили, что Вашингтон беспокоит активная закупка золота другими странами, в том числе вывоз хранящихся в Нью-Йорке запасов странами НАТО. Журналисты из КНР заключили, что укрепление статуса золота как «тихой гавани» привело к снижению доли облигаций США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он словно сообщил репортеру, что раскусил его уловку». В Китае рассказали о триумфальном ответе Путина на провокацию журналиста

    Самолет Malaysia Airlines «растворился» в небе. Самые интересные версии его судьбы

    США сообщили хорошую новость о переговорах по Украине

    В России заявили об отсутствии у Европы доводов в пользу участия в переговорах по Украине

    Экс-аналитик ЦРУ раскрыл отношение Запада к Украине

    Пара из Британии установила рекорд по количеству поцелуев в минуту

    На Украине рассказали о появившейся у России альтернативе Starlink

    Дмитриев обратился к другим странам с призывом из-за угрозы третьей мировой войны

    В Европе испугались одного решения США в отношении России

    В Раде ужаснулись поведению Зеленского в Мюнхене

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok