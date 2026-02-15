Реклама

09:54, 15 февраля 2026

Проваливший квалификацию на ОИ российский шорт-трекист рассказал об удовлетворении

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Зимние Олимпийские игры
Иван Посашков

Иван Посашков. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Российский шорт-трекист Иван Посашков описал эмоции после того, как провалил квалификацию на двух дистанциях на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает Sport24.

«Сейчас в первую очередь испытываю эмоции удовлетворения. Из множества спортсменов чемпионами или призерами Олимпиады становятся единицы. Игры ведь созданы для праздника спорта. В целом я доволен», — заявил Посашков. Он добавил, что расстроен из-за итогового результата.

14 февраля Посашков не смог выйти в полуфинал на дистанции 1500 метров. 10 февраля он провалил квалификацию на дистанции 1000 метров. На этом соревнования для него закончены.

На Олимпиаде-2026 выступают 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Пока ни одному из них не удалось завоевать медаль.

