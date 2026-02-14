Реклама

Спорт
22:27, 14 февраля 2026Спорт

Российский шорт-трекист не вышел в полуфинал Олимпиады

Российский шорт-трекист Посашков не вышел в полуфинал Олимпиады-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: dotshock / Shutterstock / Fotodom

Российский шорт-трекист Иван Посашков не вышел в полуфинал Олимпийских игр 2026 года в Италии. Трансляция велась Okko.

Посашков пришел пятым на дистанции 1500 метров и выбыл из дальнейших соревнований.

Ранее россиянин не смог выйти в четвертьфинал на дистанции 1000 метров. Тогда он был дисквалифицирован.

Посашков — победитель и призер этапов Кубка России.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

