Российский шорт-трекист не вышел в полуфинал Олимпиады

Российский шорт-трекист Посашков не вышел в полуфинал Олимпиады-2026

Российский шорт-трекист Иван Посашков не вышел в полуфинал Олимпийских игр 2026 года в Италии. Трансляция велась Okko.

Посашков пришел пятым на дистанции 1500 метров и выбыл из дальнейших соревнований.

Ранее россиянин не смог выйти в четвертьфинал на дистанции 1000 метров. Тогда он был дисквалифицирован.

Посашков — победитель и призер этапов Кубка России.