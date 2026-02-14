Российский шорт-трекист не вышел в полуфинал Олимпиады

Российский шорт-трекист Иван Посашков не вышел в полуфинал Олимпийских игр 2026 года в Италии. Трансляция велась Okko.
Посашков пришел пятым на дистанции 1500 метров и выбыл из дальнейших соревнований.
Ранее россиянин не смог выйти в четвертьфинал на дистанции 1000 метров. Тогда он был дисквалифицирован.
Посашков — победитель и призер этапов Кубка России.
