Российские шорт-трекисты не вышли в четвертьфиналы Олимпиады

Российские шорт-трекисты Крылова и Посашков не вышли в четвертьфиналы Олимпиады

Российские шорт-трекисты не вышли в четвертьфиналы Олимпийских игр 2026 года в Италии. Трансляция велась Okko.

Алена Крылова упала и не прошла квалификацию на дистанции 500 метров. Иван Посашков пришел четвертым на дистанции 1000 метров и выбыл из дальнейших соревнований.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Алена Крылова — многократная победительница и призер чемпионата России и этапов Кубка России по шорт-треку. Иван Посашков — также победитель и призер этапов Кубка России. Он стартует на 1000-метровой дистанции в 13:08 по московскому времени.

Ранее российским лыжникам Дарье Непряевой и Савелию Коростелеву не удалось выйти в четвертьфинал спринта. Оба спортсмена не попали в топ-30 лучших в квалификации.