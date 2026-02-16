Реклама

19:37, 16 февраля 2026Спорт

Норвежский горнолыжник ушел в лес после падения на Олимпиаде

Норвежский горнолыжник Атле Ли Макграт прогулялся в лесу после падения на Играх
Владислав Уткин
Зимняя Олимпиада-2026:

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Норвежский горнолыжник Атле Ли Макграт ушел в лес после падения во второй попытке в слаломе на Олимпийских играх. Трансляция соревнований ведется на Okko.

Макграт шел на первом месте после первого заезда в слаломе, но упал и сошел с дистанции. После этого он поднялся и отправился гулять в лес. Вскоре норвежец вернулся и пересек финишную черту со вскинутым вверх кулаком.

Победу по итогам двух попыток одержал швейцарец Лоик Мейар. Он преодолел дистанцию за 1 минуту 53,61 секунды. Россиянин Семен Ефимов не сумел финишировать в ходе первой попытки.

25-летний Макграт дважды выигрывал серебряные медали на чемпионатах мира. Кроме того, он пять раз побеждал на этапах Кубка мира.

