Российский горнолыжник сошел с дистанции и остался без медали в слаломе на Олимпиаде

Российский горнолыжник Семен Ефимов остался без медали в слаломе на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В первой попытке спортсмен вышел на старт под 42-м номером и сошел с дистанции после первой отсечки. До него закончить выступление не смог еще 21 горнолыжник.

Из-за схода Ефимов не сможет выступить во второй попытке и побороться за медали. Слалом был единственной дисциплиной, в которой он квалифицировался на Игры.

На Олимпиаде в Италии выступают 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Пока никому из них не удалось завоевать медаль.