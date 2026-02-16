Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Спорт
13:15, 16 февраля 2026Спорт

Российский горнолыжник сошел с дистанции и остался без медали в слаломе на Олимпиаде

Российский горнолыжник Семен Ефимов остался без медали в слаломе на Олимпиаде
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kalle Parkkinen / Newspix24 / Globallookpress.com

Российский горнолыжник Семен Ефимов остался без медали в слаломе на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В первой попытке спортсмен вышел на старт под 42-м номером и сошел с дистанции после первой отсечки. До него закончить выступление не смог еще 21 горнолыжник.

Из-за схода Ефимов не сможет выступить во второй попытке и побороться за медали. Слалом был единственной дисциплиной, в которой он квалифицировался на Игры.

На Олимпиаде в Италии выступают 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Пока никому из них не удалось завоевать медаль.

