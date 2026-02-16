Российский футболист рассказал о жизни в Норвегии

Российский вратарь Хайкин о Норвегии: Абсолютно безопасная страна

Российский вратарь футбольного клуба «Буде-Глимт» Никита Хайкин рассказал о жизни в Норвегии. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Абсолютно безопасная страна. Естественно, как и в каждой, в ней есть свои проблемы, идеальных стран вообще не бывает. Но, прожив там семь лет, понял, что ее система жизни очень эффективна», — сказал Хайкин.

Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с 2019 года. В текущем сезоне он провел десять матчей в составе клуба, в которых пропустил 17 мячей.

В ближайшее время вратарь намерен получить норвежский паспорт. В октябре 2025 года Хайкин отказался от российского спортивного гражданства, чтобы иметь возможность выступать за сборную Норвегии.

В 2025 году Норвегия заняла 36-е место в рейтинге самых безопасных стран мира по версии Global Peace Index. Первая позиция принадлежит Андорре.