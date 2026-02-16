Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
18:47, 16 февраля 2026Спорт

Российский футболист рассказал о жизни в Норвегии

Российский вратарь Хайкин о Норвегии: Абсолютно безопасная страна
Владислав Уткин
Никита Хайкин (в центре)

Никита Хайкин (в центре). Фото: Ntb / Reuters

Российский вратарь футбольного клуба «Буде-Глимт» Никита Хайкин рассказал о жизни в Норвегии. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Абсолютно безопасная страна. Естественно, как и в каждой, в ней есть свои проблемы, идеальных стран вообще не бывает. Но, прожив там семь лет, понял, что ее система жизни очень эффективна», — сказал Хайкин.

Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с 2019 года. В текущем сезоне он провел десять матчей в составе клуба, в которых пропустил 17 мячей.

В ближайшее время вратарь намерен получить норвежский паспорт. В октябре 2025 года Хайкин отказался от российского спортивного гражданства, чтобы иметь возможность выступать за сборную Норвегии.

В 2025 году Норвегия заняла 36-е место в рейтинге самых безопасных стран мира по версии Global Peace Index. Первая позиция принадлежит Андорре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта реальная биография перебежчика на сторону Украины. Он якобы передал ВСУ очень ценные данные

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России оказались под угрозой продажи важного препарата

    Военные оценили рост эффективности российских дронов

    С театра Кадышевой потребовали миллионы рублей через суд

    Бывшая жена Башарова подала на него в суд

    Российский футболист рассказал о жизни в Норвегии

    Глава МИД ФРГ объяснил перебои с поставками ракет Украине

    Российский дилер GAC решил подзаработать на ковриках за сотни тысяч

    Россиянам пообещали скидки на один тип квартир

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok