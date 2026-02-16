Сотрудницу тюрьмы отправят за решетку за роман и сексуальную переписку с убийцей

В Британии сотрудницу тюрьмы приговорили к лишению свободы за роман с убийцей

В Великобритании вынесен приговор бывшей сотруднице тюрьмы Бетани Дент-Рейнольдс. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ранее Дент-Рейнольдс призналась, что завела роман с заключенным Кираном Робинсоном, осужденным на 23 года за убийство. Они несколько месяцев вели сексуальную переписку и регулярно звонили друг другу.

Дент-Рейнольдс арестовали в октябре 2024 года. После продолжительного суда, который завершился лишь в феврале 2026 года, ее приговорили к лишению свободы на срок восемь месяцев.

Девушка работала в тюрьме Белмарш, которая считается одной из самых надежных тюрем Великобритании. Это мужская тюрьма максимально строгого режима, в которой содержатся преступники и обвиняемые, представляющие угрозу для общества и национальной безопасности.

