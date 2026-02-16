Реклама

02:01, 16 февраля 2026

Сотрудницу тюрьмы отправят за решетку за роман и сексуальную переписку с убийцей

В Британии сотрудницу тюрьмы приговорили к лишению свободы за роман с убийцей
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Phil Noble / Reuters

В Великобритании вынесен приговор бывшей сотруднице тюрьмы Бетани Дент-Рейнольдс. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ранее Дент-Рейнольдс призналась, что завела роман с заключенным Кираном Робинсоном, осужденным на 23 года за убийство. Они несколько месяцев вели сексуальную переписку и регулярно звонили друг другу.

Дент-Рейнольдс арестовали в октябре 2024 года. После продолжительного суда, который завершился лишь в феврале 2026 года, ее приговорили к лишению свободы на срок восемь месяцев.

Девушка работала в тюрьме Белмарш, которая считается одной из самых надежных тюрем Великобритании. Это мужская тюрьма максимально строгого режима, в которой содержатся преступники и обвиняемые, представляющие угрозу для общества и национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что жительница штата Канзас, США, Тоби Дорр рассказала, как 20 лет назад помогла любовнику сбежать из тюрьмы. Их нашли через 12 дней после побега, за это женщине пришлось провести за решеткой два года и три месяца.

    Сотрудницу тюрьмы отправят за решетку за роман и сексуальную переписку с убийцей

