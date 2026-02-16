Стало известно об отравлении спортсменов на Олимпиаде

Bild: Три биатлонистки отравились бургерами на Олимпиаде в Италии

Немецкие биатлонистки Янина Хеттих-Вальц и Ванесса Фойгт с чешской коллегой Джессикой Йисловой отравились бургерами на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает издание Bild.

Отмечается, что Янина Хеттих-Вальц и Джессика Йислова не участвовали в спринтерской гонке из-за проблем с желудком. Ванесса Фойгт с аналогичными симптомами приняла участие в спринте, но заняла 12-е место.

«Мы предполагаем, что они съели что-то, что им не подошло. Проблема была только в одну ночь», – сообщил спортивный директор сборной Германии Феликс Биттерлинг.

После случившегося инцидента биатлонисты сборной Германии сменили место проживания. Уточняется, что немецкие спортсмены теперь живут в трех километрах от трассы. Кроме того, у команды появится личный повар.

Ранее легендарный канадский хоккеист Фил Эспозито назвал позором отсутствие сборной России на Олимпийских играх в Италии.