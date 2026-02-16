Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
12:18, 16 февраля 2026Спорт

Легендарный канадский хоккеист назвал позором отсутствие сборной России на Олимпиаде

Фил Эспозито назвал позором отсутствие сборной России на Олимпиаде
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Paul Marotta / Getty Images

Легендарный канадский хоккеист Фил Эспозито оценил отсутствие сборной России на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

«Это позор, что Российская Федерация не получила право играть на Олимпийском хоккейном турнире в Италии», — заявил Эспозито. Он добавил, что Олимпиада без российских хоккеистов неполноценная.

Материалы по теме:
Россия без медалей, Бразилия с золотом в горных лыжах, а в олимпийской деревне кончились презервативы. Как прошел восьмой день Игр
Россия без медалей, Бразилия с золотом в горных лыжах, а в олимпийской деревне кончились презервативы.Как прошел восьмой день Игр
15 февраля 2026
Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
Расписание Олимпиады-2026:полный график по дням
9 февраля 2026

Ранее Олимпиаду без участия российских хоккеистов оценил главный тренер петербургского СКА и двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов. Специалист назвал Игры без российских хоккеистов неправильным праздником.

Сборные России отстранены от всех международных соревнований с 2022 года. В Олимпиаде-2026 впервые с 2014 года участвуют хоккеисты из НХЛ.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Зимняя Олимпиада-2026: все самое важное и интересное о главном спортивном событии года

    Золотая серия норвежца Клебо, 10 шайб сборной Канады и новый олимпийский рекорд в конькобежном спорте. Как прошел девятый день Игр

    Иван Посашков

    Россия без медалей, Бразилия с золотом в горных лыжах, а в олимпийской деревне кончились презервативы. Как прошел восьмой день Игр

    «Это неприятное чувство»

    Провал фаворита, неожиданное золото и сомнительное судейство. Как прошел турнир фигуристов-одиночников?
    Еще материалы цикла
    Последние новости

    В Германии заявили, что Украина не стала главной темой конференции в Мюнхене и не добилась желаемого. Что получил Зеленский?

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    Звезда «Универа» заявила об опасности ИИ

    Постсоветский лидер уволил друга и посоветовал отдохнуть

    Россиянка вонзила нож в шею 17-летней школьницы

    Названы два вида самых вредных начинок для блинов

    Главный оппонент Орбана рассказал о сговоре со странами ЕС против Украины

    Российскую «Молнию-2» оснастили шипами

    Россиянка засудила больницу из-за дважды не выявленной онкологии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok