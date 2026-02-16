Легендарный канадский хоккеист назвал позором отсутствие сборной России на Олимпиаде

Фил Эспозито назвал позором отсутствие сборной России на Олимпиаде

Легендарный канадский хоккеист Фил Эспозито оценил отсутствие сборной России на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

«Это позор, что Российская Федерация не получила право играть на Олимпийском хоккейном турнире в Италии», — заявил Эспозито. Он добавил, что Олимпиада без российских хоккеистов неполноценная.

Ранее Олимпиаду без участия российских хоккеистов оценил главный тренер петербургского СКА и двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов. Специалист назвал Игры без российских хоккеистов неправильным праздником.

Сборные России отстранены от всех международных соревнований с 2022 года. В Олимпиаде-2026 впервые с 2014 года участвуют хоккеисты из НХЛ.