08:42, 17 февраля 2026Спорт

Жена Большунова рассказала о реакции мужа на отказ в получении нейтрального статуса

Жена российского лыжника Большунова: Саша еще покажет, на что способен
Владислав Уткин

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Жена российского лыжника Александра Большунова рассказала о реакции мужа на отказ в получении нейтрального статуса. Ее слова приводит РИА Новости.

«Уходят лучшие годы Саши, спортивный век у спортсмена не такой долгий. Но он сильный человек, поэтому я еще верю в то, что он покажет, на что способен», — сказала Большунова.

В конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) не стал рассматривать апелляцию Большунова о непредоставлении ему нейтрального статуса. В CAS заявили, что спортсмен должен был подать апелляцию не позднее, чем за 10 дней до церемонии открытия Игр.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) назвала критерии для получения нейтрального статуса российскими спортсменами. В нейтральном статусе отказывают атлетам, связанным с российскими вооруженными силами, а также поддерживающим специальную военную операцию на Украине.

Большунов — капитан войск национальной гвардии Российской Федерации. На службу он поступил в 2015 году. Кроме того, он является трехкратным олимпийским чемпионом.

