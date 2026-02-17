Болельщиков Петросян просили не поднимать плакаты на русском на Олимпиаде

Болельщики российской фигуристки Аделии Петросян столкнулись с ограничениями на трибунах ледовой арены в Милане во время ее проката короткой программы на Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Организаторы попросили не поднимать плакаты и баннеры с русскоязычными надписями, а сотрудники перед выступлением активно искали российские флаги среди зрителей.

Одна из болельщиц отметила, что возле их группы стояла женщина, следившая за соблюдением правил. Волонтеры ходили по рядам, проверяя наличие флагов и передавая информацию по рации, что отвлекало от просмотра. Инцидент вызвал недовольство среди российских поклонников спортсменки.

Петросян получила за выступление 72,89 балла. Россиянка выступила второй среди всех спортсменок, она откатала короткую программу без падений.

В короткой программе соревнуются 29 фигуристок. Спортсменки представят произвольную программу 19 февраля.