В России объяснили закрытый формат переговоров по Украине

Депутат Чепа: Закрытый формат переговоров по Украине призван исключить давление

Переговоры по Украине ведутся в закрытом формате, чтобы исключить давление на стороны в принятии того или иного решения, полагает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее МИД Швейцарии сообщил о том, что до трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины в Женеве не будут допущены представители СМИ, встреча пройдет в закрытом режиме.

«Решение не афишировать содержание переговоров принято, чтобы никто не пытался заранее давить на принятие того или иного решения», — объяснил депутат. По мнению парламентария, таким образом предполагается исключить воздействие как на Россию, так и на Украину.

До этого стало известно, что делегация Украины уже прибыла в Женеву. Новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта пройдет 17-18 февраля.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что российская делегация на переговорах в Женеве будет действовать в тех рамках, которые президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп согласовали на Аляске.

