00:37, 17 февраля 2026Спорт

Хоккеиста сборной Франции отстранили до конца Олимпиады

Хоккеист сборной Франции Кринон отстранен от матчей за драку с канадцем Уилсоном
Владислав Уткин

Хоккеиста сборной Франции Пьера Кринона отстранили до конца Олимпиады за драку с канадцем Томом Уилсоном. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея Франции.

«Было принято решение, полностью согласованное с Национальным олимпийским и спортивным комитетом Франции, не допускать Кринона до участия в предстоящих играх олимпийского хоккейного турнира», — говорится в заявлении организации.

Конфликт между Криноном и Уилсоном произошел в конце третьего периода матча Франции и Канады, когда канадцы вели со счетом 10:2. Оба игрока получили по 27 минут штрафа.

В матче за выход в четвертьфинал французы сыграют с командой Германии. Игра пройдет 17 февраля.

