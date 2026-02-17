Хоккеиста сборной Франции отстранили до конца Олимпиады

Хоккеиста сборной Франции Пьера Кринона отстранили до конца Олимпиады за драку с канадцем Томом Уилсоном. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея Франции.
«Было принято решение, полностью согласованное с Национальным олимпийским и спортивным комитетом Франции, не допускать Кринона до участия в предстоящих играх олимпийского хоккейного турнира», — говорится в заявлении организации.
Конфликт между Криноном и Уилсоном произошел в конце третьего периода матча Франции и Канады, когда канадцы вели со счетом 10:2. Оба игрока получили по 27 минут штрафа.
В матче за выход в четвертьфинал французы сыграют с командой Германии. Игра пройдет 17 февраля.
Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko