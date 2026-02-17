Реклама

14:56, 17 февраля 2026Спорт

Латвийский хоккеист захотел вернуть выигранные со сборной СССР золотые медали

Бывший хоккеист сборной СССР Ирбе заявил о готовности вернуть золотые медали
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Артур Ирбе. Фото: Фред Гринберг / РИА Новости

Бывший вратарь сборной СССР и тренер голкиперов национальной команды Латвии Артур Ирбе заявил о готовности вернуть золотые медали чемпионатов мира, которые он выиграл в составе советской сборной. Его слова привела газета Iltalehti.

«Мне не нужно хранить эти медали. Я передам медали, если вспомню, где они. Я не храню их с гордостью», — заявил он.

В мае 2025 года Артур Ирбе обещал бойкотировать Олимпийские игры 2026 года, если сборную России допустят до соревнований. Он добавил, что не планирует навязывать свое мнение другим членам сборной Латвии.

Позже двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов призвал Ирбе вернуть золотые медали с чемпионатов мира, завоеванные голкипером в составе сборной СССР. Фетисов также отметил, что Ирбе вызывает у него жалость.

Артур Ирбе — двукратный чемпион мира в составе сборной СССР, титулы голкипер завоевал в 1989 и 1990 годах. Он выступал за рижское «Динамо», а также за несколько клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

