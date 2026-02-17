Роднина оценила уровень фигуристов в парном катании на Олимпиаде-2026

Ирина Роднина назвала турнир спортивных пар на Олимпиаде грустным зрелищем

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила уровень фигуристов в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

Бывшая спортсменка назвала турнир очень грустным зрелищем. «Мы не сравниваем, что там было четыре года назад или вчера, оценки выставляются по сегодняшнему дню», — заявила Роднина.

Она отметила, что на уровень соревнований повлияло отсутствие российских пар. «Хотя, как нас ни пытались исключить, все равно там русский дух присутствовал буквально во всем — или тренеры, или спортсмены, или целая пара, или половина пары», — добавила Роднина.

Ранее японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара выиграли Олимпиаду в парном катании с мировым рекордом. Вторыми стали фигуристы из Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава, бронзовую медаль завоевала пара из Германии — Никита Володин и Минерва Фабьен Хазе.