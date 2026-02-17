Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля. Переходи на Max

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
12:46, 17 февраля 2026Спорт

Роднина оценила уровень фигуристов в парном катании на Олимпиаде-2026

Ирина Роднина назвала турнир спортивных пар на Олимпиаде грустным зрелищем
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила уровень фигуристов в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

Бывшая спортсменка назвала турнир очень грустным зрелищем. «Мы не сравниваем, что там было четыре года назад или вчера, оценки выставляются по сегодняшнему дню», — заявила Роднина.

Материалы по теме:
Петросян настроена на медаль, норвежец ушел с трассы в лес и досадное падение российской конькобежки. Как прошел десятый день Игр
Петросян настроена на медаль, норвежец ушел с трассы в лес и досадное падение российской конькобежки.Как прошел десятый день Игр
Сегодня
Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
Расписание Олимпиады-2026:полный график по дням
9 февраля 2026

Она отметила, что на уровень соревнований повлияло отсутствие российских пар. «Хотя, как нас ни пытались исключить, все равно там русский дух присутствовал буквально во всем — или тренеры, или спортсмены, или целая пара, или половина пары», — добавила Роднина.

Ранее японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара выиграли Олимпиаду в парном катании с мировым рекордом. Вторыми стали фигуристы из Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава, бронзовую медаль завоевала пара из ГерманииНикита Володин и Минерва Фабьен Хазе.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России утверждают, что полная блокировка Telegram состоится в День дурака. Роскомнадзор ответил

    Трамп и Зеленский прокомментировали предстоящие переговоры по Украине

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Названы пять треков переговоров по Украине в Женеве

    Сотрудник российского ЖК придумал схему по ограблениям квартир

    Стали известны подробности о первом концерте Сабурова после запрета на въезд в Россию

    В подмосковном отделе уголовного розыска усовершенствовали схему подброса наркотиков

    В России жестко отреагировали на заявление Зеленского перед переговорами в Женеве

    Анна Asti назвала причину отъезда из России

    Названная в сети 40-летним мужиком звезда «Папиных дочек» раскрыла уход за внешностью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok