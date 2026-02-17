Японские фигуристы выиграли парные соревнования на Олимпиаде с мировым рекордом

Японские фигуристы Миура и Кихара выиграли парные соревнования на Олимпиаде-2026

Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара выиграли парные соревнования на Олимпиаде-2026 с мировым рекордом. Трансляция велась на Okko.

По сумме двух программ чемпионы получили 231,24 балла. Вторыми стали фигуристы из Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава (221,75 балла). Бронзовую медаль завоевала пара из Германии — Никита Володин и Минерва Фабьен Хазе (219,09 балла).

Также японцы обновили мировой рекорд по количеству баллов в произвольной программе, ранее принадлежавший россиянам Александру Галлямову и Анастасии Мишиной. Миура и Кихара получили 158,13 балла за прокат, в то время как Галлямов и Мишина на чемпионате Европы-2022 заработали 157,46 балла.

Миура и Кихара дважды становились серебряными медалистами Олимпиад в командном турнире. Кроме того, японский дуэт дважды выигрывал чемпионат мира.