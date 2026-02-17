Реклама

02:49, 17 февраля 2026

Сборная Грузии завоевала первую в истории зимних Игр медаль

Фигуристы Метелкина и Берулава завоевали серебряную медаль ОИ-2026
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Yara Nardi / Reuters

На Олимпиаде в Италии фигуристы из Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава завоевали серебряную медаль. Они выступали в соревнованиях спортивных пар, сообщает ТАСС.

Спортсмены по сумме короткой и произвольной программ набрали 221,75 балла. Эта медаль стала для сборной Грузии первой в истории зимних Олимпийских Игр. Первое место в соревнованиях заняли Рику Миура и Рюити Кихара из Японии, получив 231,24 балла.

На третьем месте расположились фигуристы из Германии Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин — 219,09 балла.

Ранее российская лыжница Дарья Непряева назвала опасной трассу на Олимпиаде-2026.

