Российская лыжница Непряева назвала опасной трассу на Олимпиаде-2026

Российская лыжница Дарья Непряева назвала опасной трассу на Олимпиаде-2026

Российская лыжница Дарья Непряева назвала опасной трассу на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

«Тут и Джессика Диггинс упала и, как сообщали, сломала ребро. Ужас», — рассказала Непряева. Она добавила, что во время спусков на Играх нужно постоянно держать концентрацию.

Американка Диггинс сломала ребро 7 февраля в скиатлоте. Спустя пять дней она завоевала бронзовую медаль в гонке с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем.

Непряева выступила на Олимпиаде в трех гонках. Россиянка стала 21-й в «разделке», заняла 17-е место в скиатлоне и не прошла квалификацию в спринте. 22 февраля лыжница выступит в марафоне на 50 километров классическим стилем.