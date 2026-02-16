Реклама

11:17, 16 февраля 2026Спорт

Российская лыжница Непряева назвала опасной трассу на Олимпиаде-2026

Алексей Гусев
Фото: Санто Стефано / РИА Новости

Российская лыжница Дарья Непряева назвала опасной трассу на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

«Тут и Джессика Диггинс упала и, как сообщали, сломала ребро. Ужас», — рассказала Непряева. Она добавила, что во время спусков на Играх нужно постоянно держать концентрацию.

Американка Диггинс сломала ребро 7 февраля в скиатлоте. Спустя пять дней она завоевала бронзовую медаль в гонке с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем.

Непряева выступила на Олимпиаде в трех гонках. Россиянка стала 21-й в «разделке», заняла 17-е место в скиатлоне и не прошла квалификацию в спринте. 22 февраля лыжница выступит в марафоне на 50 километров классическим стилем.

