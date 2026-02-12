Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
18:32, 12 февраля 2026Спорт

Американская лыжница завоевала бронзу Олимпиады со сломанным ребром

Американская лыжница Диггинс завоевала бронзу Олимпиады со сломанным ребром
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Ntb Scanpix / Reuters

Американская лыжница Джессика Диггинс завоевала бронзовую медаль в гонке с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем со сломанным ребром. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка преодолела дистанцию за 23 минуты и 38,9 секунды. Победительнице Фриде Карлссон из Швеции американка проиграла 49,7 секунды. Второе место заняла другая шведка — Эбба Андерссон. Она уступила партнерше по сборной 46,6 секунды.

Материалы по теме:
Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
Расписание Олимпиады-2026:полный график по дням
9 февраля 2026
Третье золото швейцарского лыжника, провал шведского трансгендера и перелом шеи на склоне. Итоги пятого дня Олимпиады
Третье золото швейцарского лыжника, провал шведского трансгендера и перелом шеи на склоне. Итоги пятого дня Олимпиады
Сегодня

Диггинс бежала со сломанным ребром. После финиша она долгое время лежала на снегу и стонала от боли. Травму Диггинс получила на Олимпиаде-2026, упав в скиатлоне.

В «разделке» на Играх также выступала российская лыжница Дарья Непряева. Она финишировала на 21-м месте.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Зимняя Олимпиада-2026: все самое важное и интересное о главном спортивном событии года

    «Со злым умыслом использовал Игры»

    Украинца выгнали с Олимпиады из-за скандального шлема. Как спортсменов наказывают за политику?

    «Я люблю Россию. Но не сейчас». Бывший тренер сборной выступил резко против участия российских спортсменов в Олимпиаде

    Третье золото швейцарского лыжника, провал шведского трансгендера и перелом шеи на склоне. Итоги пятого дня Олимпиады

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    «Они достают до наших тылов». Минобороны впервые заявило о перехвате украинских крылатых ракет «Фламинго»

    В России наметилась крупная проблема

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    В России захотели вернуть железнодорожное сообщение с Грузией через Абхазию

    В России оценили рост блинного индекса

    Российский миллиардер высказался о романе бывшей жены с молодым манекенщиком

    Россия вернула Украине пятерых детей

    Мужчина с огнеметом поджег любовника жены, сел и закурил

    Вынесено решение для обвиняемого в растрате 885 миллионов рублей мецената Северилова

    Россияне полюбили свадебный туризм

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok