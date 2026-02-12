Американская лыжница завоевала бронзу Олимпиады со сломанным ребром

Американская лыжница Джессика Диггинс завоевала бронзовую медаль в гонке с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем со сломанным ребром. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Спортсменка преодолела дистанцию за 23 минуты и 38,9 секунды. Победительнице Фриде Карлссон из Швеции американка проиграла 49,7 секунды. Второе место заняла другая шведка — Эбба Андерссон. Она уступила партнерше по сборной 46,6 секунды.
Диггинс бежала со сломанным ребром. После финиша она долгое время лежала на снегу и стонала от боли. Травму Диггинс получила на Олимпиаде-2026, упав в скиатлоне.
В «разделке» на Играх также выступала российская лыжница Дарья Непряева. Она финишировала на 21-м месте.
Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko