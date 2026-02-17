Взрыв в российском военкомате квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса

СК возбудил дело после взрыва в военкомате Сертолово по двум статьям УК РФ

Взрыв в здании военной комендатуры и военной полиции в Сертолово Ленинградской области квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса. Об этом РИА Новости сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Уголовное дело по факту ЧП возбудили по статьям о халатности и нарушении пожарной безопасности. Военные следователи и криминалисты работают на месте происшествия, выясняя все обстоятельства и причины произошедшего.

Взрыв прогремел на третьем этаже здания. Жертвами стали три человека: двое оказались погребены под завалами, третьего придавило бетонной стеной.

Одного мужчину вытащили живым из-под завалов. Он получил ушибы. После оказания медицинской помощи на месте спасенный отказался от госпитализации.

Ситуацию под контроль взяла военная прокуратура.

