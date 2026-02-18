Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
15:14, 18 февраля 2026Спорт

Клебо улучшил свой исторический рекорд по числу побед на Олимпиадах

Клебо улучшил свой исторический рекорд по числу побед на ОИ, выиграв 10-е золото
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал десятикратным олимпийским чемпионом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В среду, 18 февраля, норвежец вместе с соотечественником Эйнаром Хедегартом стал победителем в командном спринте на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Вторыми финишировали американцы Бен Огден и Гус Шумахер, уступившие норвежцам 1,4 секунды. Тройку сильнейших замкнули итальянцы Элиа Барп и Федерико Пеллегрино (+3,4 секунды).

Материалы по теме:
Олимпийский дебют Петросян, старт плей-офф в хоккее и откровения россиянки-волонтера о команде Украины. Как прошел 11-й день Игр
Олимпийский дебют Петросян, старт плей-офф в хоккее и откровения россиянки-волонтера о команде Украины.Как прошел 11-й день Игр
17 февраля 2026
Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
Расписание Олимпиады-2026:полный график по дням
9 февраля 2026

Для Клебо это пятая победа на нынешних Играх. Пока он не проиграл ни одной гонки. Шестое золото норвежец может завоевать в марафоне 21 февраля.

Клебо обновил свой исторический рекорд по числу побед на зимних Олимпийских играх. 15 февраля он вышел на первое место по этому показателю, выиграв девятое золото в карьере.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Завершен очередной раунд переговоров по Украине. Мединский заявил, что было тяжело, а Зеленский огласил два спорных вопроса

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Офис Зеленского просил Залужного не выпускать разгромное интервью

    В России подешевел бензин

    Украина начала «задыхаться» без боеприпасов для американских Patriot

    В Госдуме предложили пересмотреть формирование цен на детские тарифы в такси

    Россиянин ушел на СВО после известия о пропаже сына и не выжил

    Клебо улучшил свой исторический рекорд по числу побед на Олимпиадах

    Борющаяся с раком Симоньян ответила на критику внешнего вида

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok