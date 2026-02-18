Клебо улучшил свой исторический рекорд по числу побед на Олимпиадах

Клебо улучшил свой исторический рекорд по числу побед на ОИ, выиграв 10-е золото

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал десятикратным олимпийским чемпионом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В среду, 18 февраля, норвежец вместе с соотечественником Эйнаром Хедегартом стал победителем в командном спринте на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Вторыми финишировали американцы Бен Огден и Гус Шумахер, уступившие норвежцам 1,4 секунды. Тройку сильнейших замкнули итальянцы Элиа Барп и Федерико Пеллегрино (+3,4 секунды).

Для Клебо это пятая победа на нынешних Играх. Пока он не проиграл ни одной гонки. Шестое золото норвежец может завоевать в марафоне 21 февраля.

Клебо обновил свой исторический рекорд по числу побед на зимних Олимпийских играх. 15 февраля он вышел на первое место по этому показателю, выиграв девятое золото в карьере.