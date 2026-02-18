Реклама

12:43, 18 февраля 2026Интернет и СМИ

Песков ответил на вопрос об обсуждениях ограничений Telegram в Кремле

Песков заявил, что Кремль не занимается блокировкой Telegram
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, обсуждаются ли в Кремле ограничения мессенджера Telegram. Его слова приводит ТАСС.

«Кремль не занимается блокировкой ни Telegram, ни других платформ. Этим занимается Роскомнадзор», — ответил Песков на вопрос журналистов о возможной блокировке платформы.

Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев высказался о дальнейших ограничениях Telegram. Он признался, что не может сказать, что последует за замедлением мессенджера.

До этого Шадаев заявил, что Минцифры не находится в контакте с администрацией Telegram. При этом министр подчеркнул, что работу платформы ограничили на основании федеральных законов.

10 февраля появилось подтверждение, что работу Telegram ограничивают. Также сообщалось, что мессенджеру грозят штрафы на сумму около 64 миллионов рублей за то, что администрация отказалась удалить запрещенный контент.

