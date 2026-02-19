Российский спортсмен завоевал первую медаль на Олимпиаде

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:59, 19 февраля 2026Из жизни

Короля Карла III держали в неведении об аресте бывшего принца Эндрю

Король Великобритании Карл III не знал о готовящемся аресте принца Эндрю
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Король Великобритании Карл III не знал о планах, связанных с арестом его брата, бывшего принца Эндрю. Об этом сообщает издание The Guardian.

Известие о том, что Эндрю арестован, стало для Карла сюрпризом. Правящего монарха до самого конца держали в неведении о готовящемся аресте.

Несмотря на это, Карл III пообещал оказывать содействие правоохранительным органам. «Позвольте мне заявить со всей определенностью: правосудие должно свершиться», — говорится в его заявлении.

Материалы по теме:
«У него одна страсть — секс». Как британский принц лишился титула, растратил миллионы и растолстел от расстройства
«У него одна страсть — секс». Как британский принц лишился титула, растратил миллионы и растолстел от расстройства
13 июня 2024
Брат короля Карла III оказался извращенцем с тысячами любовниц. Почему во дворце считают, что правда о нем «похоронит монархию»?
Брат короля Карла III оказался извращенцем с тысячами любовниц. Почему во дворце считают, что правда о нем «похоронит монархию»?
13 августа 2025
Британского принца лишили титула за изнасилование. Почему Карл III принял беспрецедентное решение и что теперь будет с монархией?
Британского принца лишили титула за изнасилование. Почему Карл III принял беспрецедентное решение и что теперь будет с монархией?
31 октября 2025

Бывшего принца Эндрю много лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними девушками. Самый громкий скандал связан с американкой Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься сексом с принцем. В апреле 2025 года Робертс-Джуффре не стало. В октябре вышли ее мемуары, в которых она рассказала о пережитом, в том числе об оргиях с Эндрю. Опальный младший брат Карла III был близко знаком с американским финансистом Джеффри Эпштейном, вместе с которым совершал преступления против малолетних.

В октябре 2025 года Эндрю лишили титулов. Перед публикацией основного массива документов Эпштейна бывший принц покинул поместье Роял-Лодж и отправился в изгнание в Норфолк. О его аресте стало известно в четверг, 19 февраля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США могут заключить с Россией договор и снять санкции. Что они хотят взамен?

    Крепкий рубль стал проблемой

    Россия «замедлила» параллельный импорт. Что будет с ценами

    Макрон захотел решить вопросы с Трампом перед своим уходом

    Олимпийская чемпионка назвала победы Клебо в отсутствие россиян нелегитимными

    США столкнулись с рекордным скачком торгового дефицита

    НАБУ обвинило высшую власть Украины в связях с коррупционными схемами

    Mazda отказалась от шайбы и кнопок управления в своих машинах

    Иностранный лидер назвал Россию великой страной

    Подарок за 31-го ребенка у СК попросил скандально известный российский многоженец

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok