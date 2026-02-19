Реклама

15:39, 19 февраля 2026Из жизни

Король Великобритании Карл III сделал заявление об аресте бывшего принца Эндрю

Король Карл III пообещал помогать полиции после ареста принца Эндрю
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Yui Mok / Pool / Reuters

Опубликовано заявление, которое король Великобритании Карл III сделал по поводу ареста своего младшего брата, бывшего принца Эндрю. Об этом сообщает The Guaridan.

По словам короля, его крайне обеспокоило известие об аресте. Он уверен, что расследование будет проведено надлежащим образом. В заявлении подчеркивается, что он не намерен вмешиваться в процесс и обещает помогать сотрудникам полиции. «Данный вопрос будет расследован подобающим образом и соответствующими органами, — говорится в опубликованном тексте. — В этом, как я уже говорил ранее, они имеют нашу полную и безоговорочную поддержку и содействие».

Позвольте мне заявить со всей определенностью: правосудие должно свершиться. По мере продолжения этого процесса мне было бы неуместно далее комментировать данный вопрос. Тем временем моя семья и я вернемся к исполнению нашего долга и служению всем вам

король Карл III
Бывшего принца Эндрю много лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними девушками. Самый громкий скандал связан с американкой Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься сексом с принцем. В апреле 2025 года Робертс-Джуффре не стало. В октябре вышли ее мемуары, в которых она рассказала о пережитом, в том числе об оргиях с Эндрю. Опальный младший брат Карла III был близко знаком с американским финансистом Джеффри Эпштейном, вместе с которым совершал преступления против малолетних.

В октябре 2025 года Эндрю лишили титулов. Перед публикацией основного массива документов Эпштейна, бывший принц покинул поместье Роял-Лодж и отправился в изгнание в Норфолк. О его аресте стало известно в четверг, 19 февраля.

