09:36, 19 февраля 2026

Песков высказался о трудностях с ведением канала Кремля в Telegram

Песков заявил, что Кремль не испытывает трудностей с ведением канала в Telegram
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Кремль на фоне ограничения работы Telegram в России не испытывает трудностей с ведением канала в мессенджере. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии для Telegram-канала «Юнашев Live».

«Не испытывает. У нас есть канал в MAX. И остается канал в Telegram», — ответил Песков на вопрос о том, сталкивается ли Кремль со сложностями при ведении Telegram-канала.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что работу Telegram в России ограничивают из-за отказа сервиса выполнять требования законодательства страны. Также он высказался о контактах ведомства с администрацией мессенджера.

17 февраля издание Baza сообщило, что Telegram в России могут заблокировать 1 апреля. Об этом ему рассказали собеседники из нескольких ведомств. Депутат Госдумы Евгений Попов назвал эту информацию чушью.

