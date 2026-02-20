Новозеландский фристайлист упал на трассе и потерял сознание

Новозеландский фристайлист Айвз упал с нескольких метров и потерял сознание

Новозеландский фристайлист Финли Мелвилл Айвз упал на трассе во время соревнований по хафпайпу и потерял сознание. Трансляция соревнований ведется на Okko.

Медики десять минут оказывали помощь 19-летнему спортсмену. После этого его эвакуировали в больницу.

Ранее, в один из первых дней зимней Олимпиады, тяжелую травму из-за падения получила американская горнолыжница Линдси Вонн. Она сломала большеберцовую кость. К текущему моменту ее выписали из больницы.

Зимняя Олимпиада в Милане и Кортина д`Ампеццо проходит с 6 по 22 февраля. В ней принимают участие тринадцать российских спортсменов, которые соревнуются в нейтральном статусе. Они не были приглашены на церемонию открытия Игр.

Единственную медаль среди россиян на данный момент завоевал Никита Филиппов. Он финишировал вторым в соревнованиях по ски-альпинизму.