14:45, 20 февраля 2026Спорт

Новозеландский фристайлист упал на трассе и потерял сознание

Новозеландский фристайлист Айвз упал с нескольких метров и потерял сознание
Владислав Уткин

Фото: Mine Kasapoglu / Anadolu via Getty Images

Новозеландский фристайлист Финли Мелвилл Айвз упал на трассе во время соревнований по хафпайпу и потерял сознание. Трансляция соревнований ведется на Okko.

Медики десять минут оказывали помощь 19-летнему спортсмену. После этого его эвакуировали в больницу.

Ранее, в один из первых дней зимней Олимпиады, тяжелую травму из-за падения получила американская горнолыжница Линдси Вонн. Она сломала большеберцовую кость. К текущему моменту ее выписали из больницы.

Зимняя Олимпиада в Милане и Кортина д`Ампеццо проходит с 6 по 22 февраля. В ней принимают участие тринадцать российских спортсменов, которые соревнуются в нейтральном статусе. Они не были приглашены на церемонию открытия Игр.

Единственную медаль среди россиян на данный момент завоевал Никита Филиппов. Он финишировал вторым в соревнованиях по ски-альпинизму.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

