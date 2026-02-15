Перенесшую страшное падение на Олимпиаде американку выписали из больницы

Реклама

13:37, 15 февраля 2026

Перенесшую страшное падение на Олимпиаде американку Вонн выписали из больницы
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pier Marco Tacca / AP

Американская горнолыжница Линдси Вонн, перенесшая страшное падение на Олимпийских играх (ОИ) 2026 года в Италии, была выписана из больницы. Об этом сообщает Reuters.

Спортсменка покинула госпиталь в воскресенье, 15 февраля. В стационаре Вонн провела неделю.

Ранее американка сообщила подробности своего состояния. Спортсменка рассказала, что ей предстоит перенести еще несколько операций после тяжелого перелома большеберцовой кости.

8 февраля Вонн жестко упала во время соревнований по скоростному спуску. За неделю до старта Олимпиады американка порвала крестообразную связку колена, однако решила выступить с повреждением. Через 13 секунд после начала заезда Вонн потеряла равновесие и упала. Спортсменку эвакуировали с трассы на вертолете.

