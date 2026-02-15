Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
00:30, 15 февраля 2026Спорт

Появились подробности о состоянии перенесшей страшное падение на Олимпиаде американки

Горнолыжница Вонн рассказала, что ей предстоит перенести еще несколько операций
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @lindseyvonn

Американская горнолыжница Линдси Вонн сообщила подробности о состоянии после страшного падения на Олимпийских играх (ОИ) 2026 года в Италии. Ее слова приводятся на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка рассказала, что ей предстоит перенести еще несколько операций после тяжелого перелома большеберцовой кости. «Я в больнице, практически не могу двигаться, но меня навещает много друзей и родных», — отметила она.

Материалы по теме:
Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной дебют канадских хоккеистов. Как прошел шестой день Олимпиады
Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной дебют канадских хоккеистов.Как прошел шестой день Олимпиады
13 февраля 2026
Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
Расписание Олимпиады-2026:полный график по дням
9 февраля 2026

8 февраля Вонн жестко упала во время соревнований по скоростному спуску. За неделю до старта Олимпиады американка порвала крестообразную связку колена, однако решила выступить с повреждением. Через 13 секунд после начала заезда Вонн потеряла равновесие и упала. Спортсменка провела на снегу 15 минут, после чего ее эвакуировали с трассы на вертолете.

Вонн — олимпийская чемпионка 2010 года, на Играх в Ванкувере она стала первой в скоростном спуске. Кроме того, американка дважды выигрывала чемпионат мира: в скоростном спуске и супергиганте.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия без медалей, Бразилия с золотом в горных лыжах, а в олимпийской деревне кончились презервативы. Как прошел восьмой день Игр

    Самолет Malaysia Airlines «растворился» в небе. Самые интересные версии его судьбы

    США сообщили хорошую новость о переговорах по Украине

    Вассерман назвал выгодополучателей от продолжения конфликта на Украине

    Экс-премьер Украины подвел итоги переговоров России и США

    В двух российских городах прогремели мощные взрывы

    Обновленные Су-57 сравнили с другими истребителями пятого поколения

    Появились подробности о состоянии перенесшей страшное падение на Олимпиаде американки

    Европейцам назвали последствия решения бросить вызов США

    В России указали на махинации Зеленского с выборами на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok