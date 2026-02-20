Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

12:38, 20 февраля 2026Из жизни

Стали известны подробности подготовки специальной операции по аресту бывшего принца Эндрю

Арест бывшего принца Эндрю готовили несколько дней в тайне от королевской семьи
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Phil Noble / Reuters

Операцию по задержанию бывшего принца Эндрю готовили несколько дней втайне от членов королевской семьи. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

Как стало известно изданию, специальную полицейскую операцию готовили несколько дней. В аресте участвовали 20 сотрудников Полиции долины Темзы и их коллеги из Норфолка. Согласно данным инсайдера, группа проехала около 210 километров из Оксфордшира к поместью Сандригем, куда опальный брат Карла III удалился в изгнание.

Кроме того, перед началом операции даже ее участники, скорее всего, не знали, кого едут арестовывать. «Команду могли просто вызвать с утра на службу. Возможно, от них даже потребовали сдать мобильные телефоны перед последним брифингом», — раскрыл The Telegraph возможные подробности операции бывший сотрудник полиции.

Во время ареста Эндрю Маунтбеттену-Виндзору зачитали его права, как обычному задержанному. Затем его посадили на заднее сиденье одной из полицейских машин и вывезли обратно в Оксфордшир для допроса. Перед допросом брата короля обыскали, чтобы проверить на наличие предметов, которыми он мог бы навредить себе или окружающим. Как подчеркнул источник издания, бывший принц прошел все стандартные процедуры, которые проходит любой арестованный.

Бывшего принца Эндрю много лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними девушками. Самый громкий скандал связан с американкой Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься сексом с принцем. В апреле 2025 года Робертс-Джуффре не стало. В октябре вышли ее мемуары, в которых она рассказала о пережитом, в том числе об оргиях с Эндрю. Опальный младший брат Карла III был близко знаком с американским финансистом Джеффри Эпштейном, вместе с которым совершал преступления против малолетних.

В октябре 2025 года Эндрю лишили титулов. Перед публикацией основного массива документов Эпштейна бывший принц покинул поместье Роял-Лодж и отправился в изгнание в Норфолк. О его аресте стало известно в четверг, 19 февраля.

