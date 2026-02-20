«Так безобразно судят!» Российские фигуристы остались без медалей Олимпиады впервые за 66 лет. Что об этом говорят спортсмены?

Россия впервые за 66 лет не завоевала медали по фигурному катанию на Олимпиаде

Российские фигуристы впервые с 1960 года возвращаются домой без медалей Олимпийских игр. В Италии Россию представляли только Аделия Петросян, занявшая шестое место с 214,53 балла, а также Петр Гуменник — он набрал 271,21 балла и также занял шестое место в мужском одиночном катании. Российские фигуристы не были допущены до соревнований в парном катании и танцах на льду, а также в командном турнире.

Гуменник заявил, что выложился на 100 процентов

Действующий чемпион России Петр Гуменник по итогам короткой программы набрал 86,72 балла и расположился на 12-м месте. Произвольную программу он откатал без падений и получил от судей 184,49 балла. Набрав в сумме 271,21 балла, российский спортсмен занял итоговое 6-е место.

Фото: РИА Новости

После выступления Гуменник поделился, что изначально не ориентировался на внутренние российские соревнования или питерские старты, где мог набрать более 220 баллов за произвольную программу.

Сравнивал себя скорее с выступлением в Пекине. В итоге получилось чуть меньше, чем ожидал, но это меня особо не огорчило. Главная цель была — чисто исполнить все запланированные элементы, и с этим я справился Петр Гуменник российский фигурист

Россиянин отметил, что прыжки дались ему легко, он не упустил шанс сделать то, к чему был готов. Фигурист также рассказал, что в короткой программе мог сделать лучше каскад. В произвольной программе он уже понял, что волнение не помешает ему выступить.

Петросян поделилась, что ей будет сложно вернуться в Россию после такого проката

Фигуристка Аделия Петросян по итогам короткой программы на Олимпийских играх 2026 года в Италии заняла пятое место с 72,89 балла. Россиянка выступила второй среди всех спортсменок, она откатала короткую программу без падений.

В произвольной программе спортсменка упала с четверного тулупа, все остальные элементы исполнила чисто. За свой прокат она получила 141,64 балла, по сумме двух программ у Петросян 214,53 балла. Этого хватило для того, чтобы занять шестое место.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В первом после выступления комментарии фигуристка поделилась, что ей стыдно перед собой, федерацией и болельщиками. «Психологически будет сложно вернуться в Россию после такого проката», — сказала она ТАСС.

Позже она рассказала, что прямо перед прокатом получился хороший тулуп, но потом она отвлеклась на один момент, но быстро вернулась к мыслям о тулупе. «Что произошло? Сережка зацепилась за платье. Я об этом подумала, и все. Казалось бы, должна была отвлечься от некоторых неспокойных мыслей», — сказала Петросян.

В России резко раскритиковали судейство на Играх-2026

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова после выступления Гуменника с произвольной программой раскритиковала судейство на Олимпиаде в Италии. «Так безобразно судят! Безобразно. Я рада, что я закончила работать», — сказала она. По ее словам, фигуристы с таким талантом, как у Гуменника, должны участвовать в международных соревнованиях и учиться на них правильно настраиваться.

Говоря о выступлении Петросян, она отметила, что спортсменку судили честно. «Она упала — а падение всегда стоит очень дорого, независимо от того, с какого элемента оно произошло. Но у нее вся жизнь еще впереди. Мы очень надеемся, что в будущем увидим от нее то, что сегодня не получилось показать», — сказала она после выступления.

Фото: РИА Новости

Бывший фигурист, тренер Александр Жулин заявлял перед выступлением Петросян, что не сомневается, что ее будут судить предвзято. «Будут очень предвзято смотреть. Скорее всего, вторая оценка у Петросян будет ниже, как это случилось с Гуменником», — сказал он.

Двукратный олимпийский чемпион России Максим Траньков считает, что результат Гуменника мог быть выше. «Но так устроено фигурное катание — есть люди, которые решают, кто чего достоин. Он сделал все возможное и выступил великолепно. Произвольная программа получилась блестящей!» — подчеркнул Траньков.

Серебряный призер Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити, хореограф и постановщик Илья Авербух в свою очередь прокомментировал тот факт, что на Игры-2026 были допущены только два российских фигуриста.

Если посмотреть все виды на Олимпиаде (...) везде сказалось отсутствие российских фигуристов. Это можно сказать и про парное катание, и про танцы — эти виды обеднели без россиян Илья Авербух Хореограф и постановщик

По его словам, при честном судействе у российских фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина были бы шансы на серебро как минимум. «А пары Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Александр Бойкова / Дмитрий Козловский точно боролись бы за победу в Милане», — заключил Авербух.