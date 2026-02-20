Российские фигуристы впервые с 1960 года возвращаются домой без медалей Олимпийских игр. В Италии Россию представляли только Аделия Петросян, занявшая шестое место с 214,53 балла, а также Петр Гуменник — он набрал 271,21 балла и также занял шестое место в мужском одиночном катании. Российские фигуристы не были допущены до соревнований в парном катании и танцах на льду, а также в командном турнире.
Гуменник заявил, что выложился на 100 процентов
Действующий чемпион России Петр Гуменник по итогам короткой программы набрал 86,72 балла и расположился на 12-м месте. Произвольную программу он откатал без падений и получил от судей 184,49 балла. Набрав в сумме 271,21 балла, российский спортсмен занял итоговое 6-е место.
После выступления Гуменник поделился, что изначально не ориентировался на внутренние российские соревнования или питерские старты, где мог набрать более 220 баллов за произвольную программу.
Сравнивал себя скорее с выступлением в Пекине. В итоге получилось чуть меньше, чем ожидал, но это меня особо не огорчило. Главная цель была — чисто исполнить все запланированные элементы, и с этим я справился
Россиянин отметил, что прыжки дались ему легко, он не упустил шанс сделать то, к чему был готов. Фигурист также рассказал, что в короткой программе мог сделать лучше каскад. В произвольной программе он уже понял, что волнение не помешает ему выступить.
Петросян поделилась, что ей будет сложно вернуться в Россию после такого проката
Фигуристка Аделия Петросян по итогам короткой программы на Олимпийских играх 2026 года в Италии заняла пятое место с 72,89 балла. Россиянка выступила второй среди всех спортсменок, она откатала короткую программу без падений.
В произвольной программе спортсменка упала с четверного тулупа, все остальные элементы исполнила чисто. За свой прокат она получила 141,64 балла, по сумме двух программ у Петросян 214,53 балла. Этого хватило для того, чтобы занять шестое место.
В первом после выступления комментарии фигуристка поделилась, что ей стыдно перед собой, федерацией и болельщиками. «Психологически будет сложно вернуться в Россию после такого проката», — сказала она ТАСС.
Позже она рассказала, что прямо перед прокатом получился хороший тулуп, но потом она отвлеклась на один момент, но быстро вернулась к мыслям о тулупе. «Что произошло? Сережка зацепилась за платье. Я об этом подумала, и все. Казалось бы, должна была отвлечься от некоторых неспокойных мыслей», — сказала Петросян.
В России резко раскритиковали судейство на Играх-2026
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова после выступления Гуменника с произвольной программой раскритиковала судейство на Олимпиаде в Италии. «Так безобразно судят! Безобразно. Я рада, что я закончила работать», — сказала она. По ее словам, фигуристы с таким талантом, как у Гуменника, должны участвовать в международных соревнованиях и учиться на них правильно настраиваться.
Говоря о выступлении Петросян, она отметила, что спортсменку судили честно. «Она упала — а падение всегда стоит очень дорого, независимо от того, с какого элемента оно произошло. Но у нее вся жизнь еще впереди. Мы очень надеемся, что в будущем увидим от нее то, что сегодня не получилось показать», — сказала она после выступления.
Бывший фигурист, тренер Александр Жулин заявлял перед выступлением Петросян, что не сомневается, что ее будут судить предвзято. «Будут очень предвзято смотреть. Скорее всего, вторая оценка у Петросян будет ниже, как это случилось с Гуменником», — сказал он.
Двукратный олимпийский чемпион России Максим Траньков считает, что результат Гуменника мог быть выше. «Но так устроено фигурное катание — есть люди, которые решают, кто чего достоин. Он сделал все возможное и выступил великолепно. Произвольная программа получилась блестящей!» — подчеркнул Траньков.
Серебряный призер Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити, хореограф и постановщик Илья Авербух в свою очередь прокомментировал тот факт, что на Игры-2026 были допущены только два российских фигуриста.
Если посмотреть все виды на Олимпиаде (...) везде сказалось отсутствие российских фигуристов. Это можно сказать и про парное катание, и про танцы — эти виды обеднели без россиян
По его словам, при честном судействе у российских фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина были бы шансы на серебро как минимум. «А пары Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Александр Бойкова / Дмитрий Козловский точно боролись бы за победу в Милане», — заключил Авербух.