Россия впервые с 1960 года осталась без медалей в фигурном катании на Олимпиаде

Российские фигуристы впервые с 1960 года остались без медалей на Олимпийских играх. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

В ночь на 20 февраля россиянка Аделия Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании. По итогам короткой и произвольных программ она набрала 214.53 балла.

Ранее российский фигурист Петр Гуменник также занял шестое место. Спортсмен получил от судей 271,21 балла за короткую и произвольную программы.

В последний раз российские фигуристы оставались без медалей на Олимпийских играх 1960 года в Скво-Велли. Тогда сборная СССР была представлена только в парных соревнованиях. Нина и Станислав Жук заняли шестое место, а Людмила Белоусова и Олег Протопопов завершили соревнования на девятой позиции.