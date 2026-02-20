Реклама

Спорт
02:08, 20 февраля 2026Спорт

Россия впервые с 1960 года осталась без медалей в фигурном катании на Олимпиаде

Россия впервые с 1960 года осталась без медалей в фигурном катании на Олимпиаде
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: РИА Новости / РИА Новости

Российские фигуристы впервые с 1960 года остались без медалей на Олимпийских играх. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

В ночь на 20 февраля россиянка Аделия Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании. По итогам короткой и произвольных программ она набрала 214.53 балла.

Ранее российский фигурист Петр Гуменник также занял шестое место. Спортсмен получил от судей 271,21 балла за короткую и произвольную программы.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

В последний раз российские фигуристы оставались без медалей на Олимпийских играх 1960 года в Скво-Велли. Тогда сборная СССР была представлена только в парных соревнованиях. Нина и Станислав Жук заняли шестое место, а Людмила Белоусова и Олег Протопопов завершили соревнования на девятой позиции.

